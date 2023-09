Scholz will Schub für Baubranche durch Maßnahmenpaket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Christian Krämer und Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) wollen den lahmenden Wohnungsbau mit einem 14-Punkte-Maßnahmenpaket ankurbeln.

"In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen", sagte Scholz am Montag in Berlin vor einem Treffen mit der Baubranche. Allein der Bund stelle bis 2027 eine Rekordsumme von 18 Milliarden Euro zur Verfügung. Geywitz sagte, dass man nicht nur die Förderung etwa für Familien weiter erhöhe, sondern auch Vorgaben für die Bauwirtschaft deutlich entschlacke und in dieser Legislaturperiode etwa auf die EH40-Vorschrift zur noch stärkeren Dämmung neuer Häuser zu verzichten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte der Nachrichtenagentur Reuters, mit der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes sei sichergestellt, dass Neubauten ab 2024 klimafreundlich heizen. "Deshalb halte ich es nicht mehr für nötig, jetzt auf die Schnelle den neuen Standard EH 40 einzuführen." Dieser hätte eine stärkere Dämmung neuer Häuser vorgeschrieben. Die Bundesregierung lehnt zudem die von der EU-Kommission vorgeschlagene energetische Sanierungspflicht für Häuser ab.

Die staatlich geförderten Kredithöchstbeträge für Familien sollen um 30.000 Euro angehoben werden, wie aus dem Beschlusspapier der Regierung hervorgeht. Außerdem wird demnach die Grenze des zu versteuernden Einkommens, bis zu dem ein zinsvergünstigtes Darlehen beantragt werden könne, von 60.000 Euro im Jahr auf 90.000 Euro im Jahr hochgesetzt.

BRANCHE: SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

Die Branche wertete die Maßnahmen als Schritt in die richtige Richtung, mahnte aber zur Eile. "Die Bundesregierung hat jetzt wohl endlich erkannt, wie ernst die Lage am Wohnungsmarkt ist", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, zu Reuters. "Es ist entscheidend, dass Bund, Länder und Kommunen das zeitnah umsetzen." Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses, sprach von einem neuen Realismus beim Klimaschutz: "Die Gespräche der letzten Wochen haben sich gelohnt. Es gibt heute einen echten Ruck." Es brauche aber noch mehr. "Bis 2025 werden in Deutschland voraussichtlich etwa 1,4 Millionen Menschen auf der Suche nach Wohnraum sein."

Volkswirt Jens Südekum ist deshalb skeptisch: "Fraglich ist, ob das Maßnahmenpaket ausreichen wird, um die absehbare Krise auf dem Wohnungsmarkt noch abzuwenden", sagte der Professor der Universität Düsseldorf zu Reuters. Auch die oppositionelle Union reagierte mit Kritik: Die Regierung werde mit dem Maßnahmenpaket das Ruder nicht herumreißen, sagte CDU/CSU-Fraktionsvize Ulrich Lange. Es reiche nicht, beim bisher wirkungslosen Kreditprogramm zur Eigentumsförderung für Familien die Einkommensgrenzen anzuheben, fügte der CSU-Politiker hinzu. "Statt Krediten müssen Zuschüsse vergeben werden wie damals bei unserem erfolgreichen Baukindergeld."

Im Vorfeld hatten Teile der Bauwirtschaft noch zurückhaltend auf die Planungen des Bundes reagiert, zwei Verbände sagten ihre Teilnahme an dem Treffen im Kanzleramt ab. Die Immobilienbranche rechnet nächstes Jahr mit deutlich weniger als 200.000 fertiggestellten Wohnungen in Deutschland, womöglich nur 150.000, sagte Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB). Nach dem starken Schrumpfen der Aufträge im Bauhauptgewerbe in den ersten sechs Monaten meldete das Statistische Bundesamt am Montag einen Zuwachs von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

GEYWITZ: "WIR MÜSSEN DIE STANDARDS SENKEN"

Die Baubranche steckt nach dem rasanten Zinsanstieg, mit dem die hohe Inflation bekämpft werden soll, in Finanzierungsnöten - vor allem Projektentwickler. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Baugenehmigungen um gut 27 Prozent eingebrochen. Kanzler Scholz verwies darauf, dass es allerdings noch einen großen Überhang von mehreren hunderttausend bereits genehmigten Wohnungen gebe. Das Ziel der Regierung, dass 400.000 neue Wohnungen im Jahr gebaut werden, ist aber in weiter Ferne gerückt. Laut Ifo-Index vom Montag ist das Geschäftsklima in der Baubranche auf den niedrigsten Wert seit Januar 2009 gefallen.

"Wir müssen die Standards senken", sagte Geywitz daher, die auch darauf verwies, dass nun 480 Millionen Euro bereitgestellt würden, um nicht genutzte Büro- und Ladenflächen in Wohnungen umzubauen. So könnten bis zu 235.000 Wohnungen entstehen. Kanzler Scholz forderte die Länder auf, den Weg für eine einfache Genehmigung von einmal in anderen Teilen Deutschlands zugelassenen Gebäudetypen frei zu machen. Auch Autotypen würden nicht in jedem Landkreis neu zugelassen werden müssen.

