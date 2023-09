Bankenverband - Deutsche Wirtschaft wächst 2024 nur um 0,3 Prozent

Nach einer spürbaren Rezession im laufenden Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft dem Bankenverband zufolge auch 2024 kaum wachsen.

Dann werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um magere 0,3 Prozent zulegen, teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Dienstag mit. In diesem Jahr dürfte das BIP auch wegen der Schwäche der globalen Konjunktur sogar um 0,5 Prozent sinken. "Der Herbst wird schwierig. Erst im Laufe des kommenden Jahres dürfte die Wirtschaft allmählich wieder an Fahrt gewinnen", sagte BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff. Hoffnungsträger für die Erholung seien ein robuster Arbeitsmarkt und der private Konsum.

Die Prognose der Chefvolkswirte der privaten Banken gehört damit ins Lager der Pessimisten. Auch das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) rechnet 2024 nur mit einem Anziehen der Konjunktur um 0,7 Prozent. Viele Wirtschaftsforschungsinstitute sind für das nächste Jahr deutlich optimistischer. So rechnet das Berliner DIW mit 1,2 Prozent Wachstum und das Münchner Ifo mit plus 1,4 Prozent.

Bei der Inflation erwartet der BdB einen Rückgang von 6,0 Prozent im Jahresschnitt 2023 auf 3,0 Prozent 2024. "Das ist immer noch zu hoch", sagte Herkenhoff. Die Belastung der Kaufkraft der privaten Haushalte durch die Inflation werde nur langsam nachlassen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht eine Jahresteuerung von zwei Prozent als ideal für die Konjunktur.