Bund leiht sich 2023 rund 45 Milliarden Euro weniger am Finanzmarkt

Berlin (Reuters) - Der Bund muss sich in diesem Jahr wegen geringerer Ausgaben für die Energiepreisbremsen deutlich weniger Geld von Investoren leihen als geplant.

Die Mittelaufnahme werde um 45 Milliarden Euro niedriger ausfallen, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Dienstag mitteilte. "Das reduzierte Emissionsvolumen ergibt sich aus dem geringeren Finanzierungsbedarf des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen, insbesondere im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise", hieß es zur Begründung. Insgesamt will sich der Bund in diesem Jahr damit noch rund eine halbe Billion Euro von Investoren leihen - trotz der Kürzung ist das eine Rekordsumme.

"Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht für den Anleihemarkt, weil in den kommenden Monaten weniger Angebot zu absorbieren ist als zuvor avisiert worden war", sagte LBBW-Analyst Elmar Völker zum gesenkten Emissionsvolumen. Ganz überraschend komme die Kürzung nicht, da die Ausgaben des Bundes für die Energiesubventionen für private Haushalte und Unternehmen erheblich geringer ausfallen als noch im vergangenen Herbst kalkuliert. "Sofern die Energiekrise nicht neuerlich aufflackert, wird dieser Effekt auch mit Blick ins kommende Jahr noch spürbar sein", sagte Völker. Damit dürfte das Emissionsvolumen 2024 niedriger sein als im Rekordjahr 2023. Insgesamt hat die Regierung bis zu 200 Milliarden Euro für Strom- und Gaspreisbremse sowie die Stabilisierung von Versorgern bis Frühjahr 2024 reserviert.

31 MILLIARDEN WENIGER IM 4. QUARTAL

Allein im bevorstehenden vierten Quartal werde die Mittelaufnahme um insgesamt 31 Milliarden Euro niedriger ausfallen, teilte die Finanzagentur mit. Bereits im Sommerquartal sammelte sie 14 Milliarden Euro weniger bei Anlegern ein als zunächst geplant.

Das am Finanzmarkt eingesammelte Geld dient dazu, neben den Aufwendungen für die Energiekrise auch das erwartete Defizit im Haushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu stopfen. Hinzu kommt, dass der Bund Wertpapiere im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro an die Investoren zurückzahlen muss - allein im bevorstehenden vierten Quartal sind es mehr als 81 Milliarden Euro. Dafür wird eine Refinanzierung benötigt.

Die großen Ratingagenturen bewerten die Bonität Deutschlands mit der Bestnote AAA. Das signalisiert Anlegern einen extrem geringes Ausfallrisiko, wenn sie Geld dem deutschen Staat leihen. Dieser wiederum profitiert vom "Triple-A"-Status, da er sich zu vergleichsweise günstigen Konditionen Geld leihen kann.

