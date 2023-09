Dax zur Eröffnung erneut niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut niedriger starten.

Zins- und Konjunktursorgen hatten die Stimmung an Europas Aktienmärkten weiter eingetrübt. Der deutsche Leitindex war am Montag ein Prozent schwächer mit 15.405 Punkten aus dem Handel gegangen.

Börsianer treibt weiter die Frage um, wie lange noch höhere Zinsen die Aktienmärkte in Schach halten. Mit Argusaugen schauen sie deshalb auf Konjunkturdaten sowie Aussagen von Notenbank-Vertretern. Im Fokus stehen am Nachmittag die Zahlen zu den Hausverkäufen in den USA sowie das US-Verbrauchervertrauen. Am Vormittag wird zudem EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei einer Banken-Konferenz in Paris sprechen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Montag bekräftigt, dass die Europäische Zentralbank trotz der anhaltend schwachen Wirtschaft im Euro-Raum die Zinsen so lange wie nötig hoch halten werde, um die Inflation zurückzudrängen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.405,49

Dax-Future

15.521,00

EuroStoxx50

4.167,37

EuroStoxx50-Future

4.182,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.006,88 +0,1 Prozent

Nasdaq

13.271,32 +0,5 Prozent

S&P 500

4.337,44 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

32.399,48 -0,9 Prozent

Shanghai

3.103,14 -0,4 Prozent

Hang Seng

17.529,15 -1,1 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)