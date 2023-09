Insider - Frankreich erhält von Apple Software-Update für iPhone 12

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Apple hat Insidern zufolge den französischen Behörden eine nachgebesserte Software für das in Kritik geratene iPhone 12 vorgelegt.

Die Behörde überprüfe nun die aktualisierte Version, erfuhr Reuters von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person aus dem französischen Digitalministerium am Dienstag.

Infolge eines Streits um überhöhte elektromagnetische Strahlung beim iPhone 12 hatte der Technologieriese aus dem Silicon Valley den französischen Behörden zugesagt, die Software zu aktualisieren und damit die Strahlungswerte zu senken. Damit will Apple einen Rückruf des betroffenen Modells in Frankreich abwenden. Zuvor hatte die heimische Strahlenaufsicht ANFR bei ihren Tests eine leichte Überschreitung der Grenzwerte festgestellt. Das Land hatte deshalb einen Verkaufsstopp des iPhone 12 angeordnet und mit einem Rückruf gedroht. Am Mittwoch wäre eine Frist hierfür abgelaufen.

Dem Nachbarland Belgien, das ebenfalls eine verbesserte Version der Software für das iPhone 12 beantragt hatte, steht diese nach Angaben der belgischen Regulierungsbehörde BIPT nicht zur Verfügung. Belgien erwarte nun weitere Schritte auf europäischer Ebene. Zuvor hatte es von der Bundesnetzagentur (BNetzA) geheißen: "Wir sind in Kontakt mit der französischen Behörde zu einer europaweiten Lösung."

Mit seinen Ergebnissen hat die ANFR andere Länder auf den Plan gerufen. Das Testverfahren in Frankreich unterscheidet sich jedoch von denen anderer Staaten und ist nicht Teil der europäischen Prüfnorm. Mitte September hatte sich Belgiens Staatssekretär für Digitalisierung, Mathieu Michel, an die BIPT gewandt, um eine Analyse der potenziellen Gefahren des iPhone-Modells anzufordern.

