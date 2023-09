OTS: VicOne / VicOne eröffnet seinen globalen Hauptsitz in Tokio (Japan) - ...

VicOne eröffnet seinen globalen Hauptsitz in Tokio (Japan) - ein führender Anbieter von Automotive Cybersecurity-Lösungen expandiert in Kernmarkt (FOTO) Tokio/München (ots) - VicOne bietet japanischen Automobilherstellern Cybersecurity-Expertise sowie fundierte Kenntnisse über die sich entwickelnde Automobilbranche und den lokalen Markt VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Eröffnung seines Hauptsitzes in Tokio (Japan) seine globalen Aktivitäten über die existierenden Standorte in Taiwan, Deutschland und die Vereinigten Staaten hinaus erweitert hat. Darüber hinaus ernannte die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Trend Micro Mahendra Negi zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens. "Wir nutzen unsere jahrelange Erfahrung und unser Know-how im Bereich Cyberbedrohungen, um dem Automobilsektor einen Cyberschutz anzubieten, der den gesamten Lebenszyklus unterschiedlichster Fahrzeuge abdeckt. Mit unserer zentralen Niederlassung in Tokio bringen wir unsere Expertise auch auf lokaler Ebene in Japan, einem Zentrum der globalen Automobilproduktion und -innovation, ein.", erklärt Max Cheng, CEO von VicOne Darüber hinaus hat VicOne Mahendra Negi zu seinem Vorstandsvorsitzenden ernannt. Als CFO und Vorstandsmitglied des Mutterkonzerns Trend Micro verfügt Mahendra Negi über exzellente Führungsqualitäten und bietet dank seines Weitblicks Kunden genau die automobilen Cybersicherheitslösungen, die heute und in Zukunft besseren Schutz für OEMs und Fahrer von vernetzten Fahrzeugen liefern. "Dank unserer einzigartigen Expertise und globalen Präsenz sind wir perfekt positioniert, um die in Japan ansässigen Automobilhersteller bei der weltweiten Expansion ihrer Geschäfte zu unterstützen", so Negi. "Dies ist eine aufregende Zeit für die Automobilindustrie, und VicOne kann OEMs dabei helfen, die vor ihnen liegenden Chancen zu nutzen." Herr Negi wurde von führenden Wirtschaftsmagazinen ausgezeichnet, unter anderem von der Zeitschrift Institutional Investor als Nr. 1 Internet-Analyst in Japan. Zudem wurde er ebenfalls von Institutional Investor sowie von Nikkei Shimbun, Japans führender Wirtschaftszeitung, als Nr. 2 Software-Analyst prämiert. Bevor er im Jahr 2000 zu Trend Micro kam, arbeitete Herr Negi beim Kreditinstitut Merrill Lynch, wo er sich auf die japanische Internet- und Softwarebranche spezialisiert hatte. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Physik von der Universität Nagpur in Indien und einen Master-Abschluss in Management von der London Business School. Die rasche Verbreitung vernetzter Fahrzeuge auf den globalen Märkten hat das Risiko für OEMs erhöht, aufgrund der Zunahme aktualisierbarer, softwaregesteuerter Fahrzeugfunktionen immer verwundbarer gegenüber Cyberattacken zu werden. Diese wiederum bergen für Automobilhersteller die Gefahr erheblicher finanzielle Verluste sowie eines Imageschadens. Deshalb gewinnt laut Gartner (https://www.gartner.com/en/documents/4045799) , einem international anerkannten Technologieforschungs- und -beratungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA, Cybersicherheit zunehmend an Priorität für Automobilhersteller, da die Angriffsfläche ihrer Fahrzeuge wächst. Während der "Automotive World Tokyo" (Januar 2024) wird VicOne mit Pwn2Own Automotive den ersten ausschließlich automobilbezogenen Security Vulnerability-(Hacking) Wettbewerb veranstalten, um den weltweiten Anstieg der Cyberbedrohungen für vernetzte Autos direkt anzugehen. Dabei kooperiert VicOne mit der Zero Day Initiative (ZDI) von Trend Micro. Der Pwn2Own Automotive Wettbewerb wurde entwickelt, um die Ökosysteme vernetzter Fahrzeuge sicherer zu machen und fordert dafür Sicherheitsforscher bzw. sogenannte "Weiße Hacker" heraus, Schwachstellen in Automobil-Software und -Endgeräten zu finden und offenzulegen, bevor Cyberkriminelle sie ausnutzen können. Bei der ersten Auflage von Pwn2Own Automotive ist Tesla, einer der weltweit führenden Automobilhersteller, der Titelsponsor dieser einzigartigen Veranstaltung zur Entdeckung neuer Cybersicherheitslücken bei Autos. Über VicOne: Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vicone.com