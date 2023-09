Zins- und China-Sorgen ziehen Europas Börsen weiter nach unten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der gestiegenen Zinsen und der Sorgen um Chinas Wirtschaft kehren immer mehr Anleger Europas Börsen den Rücken.

Nach dem schwachen Wochenstart gab der Dax am Dienstag in der Spitze erneut um knapp ein Prozent auf 15.265 Punkte nach. Der EuroStoxx50 rutschte um bis zu 1,3 Prozent auf 4115 Zähler ab. "Die Börsen müssen sich auf hohe Zinsen für längere Zeit einstellen", erläuterte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets.

Die gestiegenen Renditen bei festverzinslichen Anleihen lockten immer mehr Anleger, sagte Jürgen Molnar, Stratege bei RoboMarkets. Auch der Geldmarkt werde zu einem immer attraktiveren Parkplatz für risikolos angelegtes Kapital. "Da muss man sich wenigstens um eine drohende Rezession und fallende Unternehmensgewinne keine Gedanken machen."

ERNEUTE SORGEN UM IMMOBILIENSEKTOR IN CHINA

Als Bremsklotz für den Aktienmarkt machten Börsianer auch Chinas Wirtschaftsflaute samt drohender Immobilienkrise aus. In den Fokus rückte erneut der unter einer milliardenschweren Schuldenlast ächzende chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der einen weiteren Rückschlag einstecken musste. Die Aktien rutschten um acht Prozent ab, nachdem die Tochterfirma Hengda Real Estate eine am Vortag fällige Anleihe in Höhe von umgerechnet knapp 520 Millionen Euro nicht bedient hat. Bereits zum Wochenstart war Evergrande um 22 Prozent eingebrochen, weil der Konzern wegen der laufenden Ermittlungen der Behörden bei Hengda, im Rahmen einer anvisierten Umschuldung nicht wie geplant neue Anleihen mit Laufzeiten von bis zwölf Jahren ausgeben kann.

Zudem ließ der Bauträger China Oceanwide die Sorgen um Chinas Immobiliensektor, der etwa ein Viertel der chinesischen Wirtschaft ausmacht, erneut hochkochen. Oceanwide schreckte Anleger mit der Mitteilung auf, ein Gericht auf den Bermudas habe die Liquidation des Unternehmens angeordnet und vorläufige Insolvenzverwalter ernannt.

NACHFRAGESORGEN DOMINIEREN

Am Rohstoffmarkt überlagerte die Furcht vor einer schwächelnden Nachfrage die zuletzt dominierende Sorge um Engpässe. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verbilligten sich in der Spitze um jeweils knapp zwei Prozent auf bis zu 91,80 Dollar beziehungsweise 88,19 Dollar pro Barrel. Im Fokus stehe die Angst vor einer Rezession aufgrund der steigenden Zinsen nach der restriktiven Haltung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche, sagte Tina Teng, Analystin beim Broker CMC Markets. Zudem belasteten Chinas Immobilienprobleme die Stimmung.

"Wenn jetzt selbst der Ölpreis, der in den vergangenen Monaten nur die Richtung nach oben kannte, fällt, dann ist die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft im Markt deutlich zu spüren", konstatierte Stratege Molnar. Der sinkende Ölpreis versetzte Energiekonzernen einen Dämpfer; der entsprechende Branchenindex gab um bis zu 1,5 Prozent nach.

Unter die Räder kam zudem der von China besonders abhängige Luxussektor. Luxuskonzerne wie LVMH, Kering und Moncler gaben jeweils rund zwei Prozent nach. Zu kämpfen hatte aber auch der britische Online-Modehändler Asos. Die Titel gaben in London um rund drei Prozent nach, nachdem der Umsatz im vierten Quartal um 15 Prozent eingebrochen ist. Asos macht unter anderem die wachsende Konkurrenz durch Billigmarken wie Shein zu schaffen.

Unterdessen katapultierte ein Großauftrag aus den USA die Aktien der Medizintechnikfirma Eckert & Ziegler nach oben. Die Titel führten mit einem Kursplus von rund zehn Prozent die Gewinnerliste im SDax an. Dagegen stürzten die Aktien des Biokraftstoff-Herstellers Verbio nach einem Gewinneinbruch um bis zu 14 Prozent ab. Wegen des aktuellen Preisniveaus und der anhaltenden Unsicherheiten blieb der Vorstand auch für 2023/24 skeptisch.

