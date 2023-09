DAX® - Topbildung verfestigt sich

Das „bearishe Break“ der Kernunterstützungszone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.558 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten ist ein echter Wirkungstreffer. Unter dem Strich musste der DAX® der vervollständigten Topbildung gestern weiter Tribut zollen. Mit dem Tief bei 15.229 Punkten notiert das Aktienbarometer auf dem niedrigsten Stand seit März und ist zudem im Begriff, die Aufwärtskurslücke vom 30. März (untere Gapkante bei 15.187 Punkten) zu schließen. Das rechnerische Abschlagspotenzial – abgeleitet aus der oberen Umkehr – lässt sich auf rund 1.000 Punkte taxieren. Im Umkehrschluss führt dies zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von 14.500 Punkten, welches sehr gut mit dem Märztief bei 14.458 Punkten harmoniert. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Gestern haben die deutschen Standardwerte die erste Tageskerze ausgeprägt, die vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.391 Punkten) lag. Dieses Phänomen war in der Vergangenheit oftmals ein Zeichen für eine kurzfristige Übertreibung nach unten. In die gleiche Kerbe schlägt der „CNN Fear & Greed Index“, der gestern erstmals in den absoluten Extrembereich „extremer Angst“ eingetaucht ist.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

