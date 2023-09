EQS-Adhoc: HÖRMANN Automotive GmbH verkauft weiteres Tochterunternehmen

EQS-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

27.09.2023 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kirchseeon, 27. September 2023 – Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A351U9) gibt bekannt, dass die HÖRMANN Automotive GmbH am Vorabend einen Vertrag zum Verkauf von 100 % der Anteile an der HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH unterzeichnet hat. Der Verkauf erfolgt an eine Beteiligungsgesellschaft der Rheingold Capital SE, eine auf Carve-outs spezialisierte Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland und den Niederlanden. Das Team von Rheingold Capital hat umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Industrieunternehmen in speziellen Nischen und fokussiert sich auf langjähre Beteiligungen mit einem nachhaltigen Wachstumsansatz.



Die HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH ist spezialisiert auf die Fertigung von Tanks und Behältern für Busse, Land- und Baumaschinen sowie Abdeckungen und Klappensysteme für Busse.



Mit Rheingold Capital konnte ein neuer Gesellschafter gefunden werden, der über Erfahrung und Expertise verfügt, um das Unternehmen im anspruchsvollen Umfeld weiterzuentwickeln, die Wertschöpfungseffizienz zu erhöhen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Als langfristig orientierter Investor legt Rheingold Capital dabei hohen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.



Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Vertrages steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Mit einem Closing wird bis Ende Oktober 2023 gerechnet.

