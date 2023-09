EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP ist Partner des Deutschen KI-Preises und stellt die Weichen für die nächste Generation der IT-Service-Produktion

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP SE: DATAGROUP ist Partner des Deutschen KI-Preises und stellt die Weichen für die nächste Generation der IT-Service-Produktion



Pliezhausen, 27. September 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) ist Partner des Deutschen KI-Preises, der am 28. September zum fünften Mal in Berlin verliehen wird. Mit dem Sponsoring des Deutschen KI-Preises möchte DATAGROUP aktiv zur Förderung von KI-Innovationen beitragen und unterstreicht damit auch die Bedeutung, die der Einsatz von KI für das Unternehmen hat. Für DATAGROUP hat die KI-Technologie das Potenzial, das Geschäftsmodell noch skalierbarer und effizienter zu machen. DATAGROUP arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, die Produktion der CORBOX-IT-Services durch den Einsatz von KI zu automatisieren. Ziel ist nun, die Technologie deutlich strategischer in der CORBOX-IT-Service-Produktion einzusetzen, um damit den nächsten Level des IT-Betriebs zu erreichen. DATAGROUP hat in den letzten Jahren erste KI-Anwendungen realisiert und in der IT-Service-Produktion eingesetzt. „Durch unsere Erfahrungen mit ersten KI-Anwendungen können wir das Potenzial, das diese Technologie für die IT-Service Produktion hat, sehr gut einschätzen und sehen unsere KI-Strategie als zentrale Weichenstellung für unser Geschäft“, erläutert Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP das Vorgehen. Mit KI-Technologie lassen sich auch unstrukturierte Betriebsaufgaben in nicht-standardisierten Bereichen und Schichten der betriebenen Systemlandschaften automatisieren und versprechen so erhebliche zusätzliche Effizienzsteigerungen im Betriebsalltag. Durch die neue Technologie werden IT-Betriebsprozesse über die klassische Kombination von Standardisierung und Automatisierung hinaus adressiert. „Unser Ziel ist, die Technologie deutlich strategischer in unserer eigenen CORBOX-IT-Service- Produktion einzusetzen. Unsere KI-Systeme werden dabei mit menschlicher Expertise darauf trainiert, dass einzelne Aufgaben und Prozessschritte, die heute noch manuell bearbeitet werden, zukünftig automatisiert erfolgen können. Die KI-gestützte Bearbeitung solcher einfachen, aber unstrukturierten Aufgaben im Gesamtprozess spart enorm Zeit und Kosten. So können sich unsere Mitarbeitenden auf die komplexeren Aufgabenstellungen und das Ergebnis für den Kunden konzentrieren“, erläutert Andreas Baresel den Ansatz weiter. „Neben der Effizienzsteigerung, die der Einsatz von KI für unser Geschäft bietet, sehen wir auch große Chancen für die Personalentwicklung. Unseren Mitarbeitenden eröffnet sich durch den Einsatz von KI im IT-Betrieb die Chance, eine Zukunftstechnologie zu lernen und mit ihr zu arbeiten“, sagt Dr. Sabine Laukemann, Vorständin für Personal, Strategie und Organisation von DATAGROUP. „Das heißt, sie können zum einen Routine-Aufgaben der KI übergeben und sich auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren. Zum anderen haben sie die Möglichkeit, sich selbst als KI-Developer*in oder KI-Orchestrierer*in weiterzuentwickeln.” Der Deutsche KI-Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen seiner Art in Europa. Er wird ausgelobt für herausragende wissenschaftliche und unternehmerische Leistungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz in den Kategorien Innovation, Anwendung und Start-ups. Kontakt Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

