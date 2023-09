Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen künftigen Pandemievertrag

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen den geplanten internationalen Pandemievertrag: Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage gegen eine künftige Mitwirkung Deutschlands an dem Vertrag nicht zur Entscheidung angenommen. Die Beschwerdeführerin sei nicht in ihren Rechten verletzt, heißt es in einem am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss.

Da die Verhandlungen auf internationaler Ebene noch andauern, gebe es auch kein Zustimmungsgesetz, das mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden könnte, so das höchste deutsche Gericht (2 BvR 1082/23). Beim Bundesverfassungsgericht sind derzeit mehr als 1600 weitere nahezu identische Verfassungsbeschwerden anhängig. Mit dem Vertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll die Welt bei einer neuen Pandemie besser vorbereitet sein und schneller reagieren können./skf/DP/men