Evergrandes Zukunft wird immer ungewisser

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Eine Lösung für die Krise bei China Evergrande scheint in die Ferne zu rücken.

Einem Agenturbericht zufolge wurde der Gründer des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienkonzerns Hui Ka Yan unter Polizeiaufsicht gestellt. Dies nährt die Furcht vor einem Zusammenbruch der Firma und vor einem Domino-Effekt im wegen der schwächelnden Konjunktur bereits angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor.

Weil Evergrande Verbindlichkeiten teilweise nicht bedienen kann, hat das Unternehmen einen Umschuldungsplan vorgelegt. Nachfolgend einige Fragen und Antworten zur Zukunft der Firma:

WAS PASSIERT, WENN DIE UMSCHULDUNG SCHEITERT?

Evergrande will Auslandsschulden im Volumen von 31,7 Milliarden Dollar umschulden. Der Konzern bietet seinen Gläubigern mehrere Optionen, darunter den Tausch in neue Anleihen mit Laufzeiten von zehn bis zwölf Jahren. Dieser Plan wackelt allerdings, weil Evergrande aufgrund von Ermittlungen gegen die Tochter Hengda vorerst keine neuen Schuldtitel ausgeben darf.

Gleichzeitig läuft ein Antrag auf Liquidation von Evergrande, der am 30. Oktober vor einem Hongkonger Gericht verhandelt werden soll. Eine größere Gruppe ausländischer Anleihe-Gläubiger will sich dieser Initiative anschließen, wenn bis dahin kein Restrukturierungsplan vorliegt. Sollte es dazu kommen, würden die Gläubiger ihr Geld weitgehend verlieren. Sie könnten versuchen, sich mit Klagen gegen das Evergrande-Management einen kleinen Teil davon zurückzuholen.

Eine staatliche Rettungsaktion für Evergrande ist unwahrscheinlich. Auch kurzfristige anderweitige Geldspritzen sind nicht in Sicht.

WELCHE ROLLE SPIELT FIRMENCHEF HUI?

Die Polizeiaufsicht für Hui Ka Yan deutet darauf hin, dass er sein Amt als Vorstandsvorsitzender bald abgeben muss. Es ist aber unklar, wer ihm nachfolgt und welche Rolle der Staat dabei spielt.

Hui gründete Evergrande 1996 in der chinesischen Großstadt Guangzhou in der Provinz Guangdong und brachte die Firma 2009 in Hongkong an die Börse. Dank zahlreicher Immobilienkäufe auf Pump wuchs das Unternehmen rasch. Derzeit sitzt es auf einem umgerechnet rund 300 Milliarden Euro hohen Schuldenberg.

Ab 2021 geriet Evergrande in Schieflage, nachdem die chinesische Regierung den schuldenfinanzierten Immobilienkauf eingeschränkt hatte. Dies kühlte den Branchenboom der vorangegangenen Jahre ab. Evergrande bekam immer größere Schwierigkeiten, Verbindlichkeiten zu bedienen.

WARUM IST EVERGRANDE SO STARK IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE?

Binnen weniger Jahre stieg Evergrande zum größten Immobilienkonzern Chinas auf. Allein im Jahr 2020 verkaufte die Firma Objekte im Volumen von 110 Milliarden Dollar.

Der Absturz begann 2021, als das Unternehmen mehrere Dollar-Anleihen nicht bedienen konnte. Dies wird als Zahlungsausfall für sämtliche Auslandsbonds gewertet. Seither ringen die Gläubiger um eine Lösung der Krise. Evergrandes Schieflage brachte auch Konkurrenten in die Bredouille wie Country Garden.

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE REGULIERUNGSBEHÖRDEN?

Im Herbst 2021 kritisierte ein Vertreter der chinesischen Notenbank, Evergrande habe sein Geschäft "blindlings diversifiziert und erweitert". Kurz darauf musste der Konzern ein Sonderkomitee für Risikomanagement einrichten, das auch Manager von Staatsbetrieben umfasst. Das Gremium soll die Firma bei der Umschuldung unterstützen.

Zudem betonte die Regierung, dass Auswirkungen der Evergrande-Krise auf den Immobiliensektor und die Konjunktur der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft kontrolliert werden könnten. Es ist unklar, ob die Volksrepublik dem Konzern direkt unter die Arme greift. Allerdings stellten die Behörden in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen vor, um den schwächelnden Baumarkt wieder anzukurbeln.

(Bericht von Scott Murdoch; geschrieben von Hakan Ersenl, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)