Faeser erneut im Innenausschuss des Bundestages erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird am Mittwoch erneut im Innenausschuss des Bundestages erwartet. Nachdem sie in der vergangenen Woche zu den Vorgängen rund um die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, befragt wurde, soll es diesmal um andere Themen gehen. Der Schwerpunkt dürfte die Asylpolitik sein.

Über die Frage, wie die Bundesregierung auf die gestiegene Zahl von Asylbewerbern reagieren soll, wird zurzeit heftig gestritten. Faeser hatte zuletzt angekündigt, die Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien ausweiten zu wollen, um die Schleuserkriminalität besser bekämpfen zu können.

Kontrollen, wie es sie seit 2015 in Bayern an der Grenze zu Österreich gibt, plant Faeser aktuell aber wohl nicht. Denn die müssen bei der EU-Kommission beantragt werden, und das ist bisher nicht geschehen - und nach Informationen aus dem Bundesinnenministerium auch erst einmal nicht vorgesehen./abc/DP/he