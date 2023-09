GNW-Adhoc: Xencelabs und Global Distribution kündigen Partnerschaft für Angebot von revolutionären Lösungen im Bereich des digitales Zeichnens für Kreativprofis an

^LONDON, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs, ein innovativer Anbieter

von digitalen Zeichentabletts, Stift-Displays und Zubehör, der Kreative mit den besten professionellen Werkzeugen ausstattet, freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit Global Distribution, einem Distributor von Spitzentechnologie- Lösungen, bekanntzugeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Global Distribution das erstklassige Angebot an digitalen Zeichentabletts, Stift-Displays und Zubehör von Xencelabs über Partner im Vereinigten Königreich, Irland, den Benelux-Ländern, den nordischen Ländern und Südeuropa vertreiben. Mit dem gemeinsamen Ziel, Kreativprofis mit den modernsten Werkzeugen auszustatten, wollen Global Distribution und Xencelabs den Status quo durchbrechen und der Branche neue, innovative und funktionsreiche Lösungen bieten, die Digitalkünstlern, Designern und Illustratoren ein verbessertes Erlebnis ermöglichen. Die Produkte von Xencelabs sind für ihre Spitzentechnologie, außergewöhnliche Leistung und überragende Benutzerfreundlichkeit bekannt. Die digitalen Zeichentabletts des Unternehmens bieten eine noch nie dagewesene Präzision, intuitive Bedienelemente und innovative Funktionen, die die Fähigkeiten der Konkurrenz übertreffen. Paul Grotowski, Head of Sales EMEA bei Xencelabs, freut sich über die Partnerschaft: ?Wir fühlen uns geehrt, mit Global Distribution zusammenzuarbeiten, einem geschätzten Partner, der unsere Vision und unser Engagement teilt, der kreativen Community unvergleichliche Tools zur Verfügung zu stellen. Ihre technischen Fähigkeiten und ihr Wissen über kreative Arbeitsabläufe, gepaart mit ihrem sympathischen Geschäftsansatz, kommen bei Xencelabs sehr gut an. Gemeinsam werden wir ein breiteres Publikum erreichen und Xencelabs als den neuen Standard für digitale Stifttabletts und Displays definieren." Richard Warburton, Director of Product, Creative bei Global Distribution, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: ?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xencelabs, einem echten Innovator in der digitalen Kunstbranche. Xencelabs ist es gelungen, eine Produktpalette zu schaffen, die alles übertrifft, was es auf dem Markt gibt, einschließlich der Branchenriesen. Das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen, Spitzentechnologie und benutzerorientiertes Design passt perfekt zu unserer Mission, Kreativprofis die besten verfügbaren Tools zur Verfügung zu stellen." Warburton fügte hinzu: ?Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mit unserem Reseller-Channel und unseren Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, um ihren Kunden in den Bereichen Design, Bildbearbeitung, visuelle Effekte und Bildung die erstklassigen Produkte von Xencelabs zu unglaublich günstigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei der Qualität oder dem Produktsupport im Channel einzugehen." Über Xencelabs Xencelabs ist ein innovativer Anbieter von digitalen Zeichentabletts, Stift- Displays und Zubehör, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kreativprofis mit den modernsten Tools auszustatten. Mit dem Ziel, die Grenzen der digitalen Kreativität neu zu definieren, kombiniert die Spitzentechnologie von Xencelabs mit außergewöhnlicher Leistung, intuitivem Design und unvergleichlicher Benutzerfreundlichkeit. Durch kontinuierliche Innovation will Xencelabs Künstler inspirieren und in die Lage versetzen, ihr volles kreatives Potenzial zu entfalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie sie ihre Visionen zum Leben erwecken. Über Global Distribution Global Distribution ist ein führender Distributor von hochmodernen Technologielösungen und dient als zuverlässiger Partner für Anbieter und Reseller in der gesamten EMEA-Region. Global Distribution konzentriert sich auf die Bereitstellung der neuesten technologischen Entwicklungen und ermöglicht es Unternehmen, sich in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu behaupten. Das umfangreiche Netzwerk des Unternehmens in Verbindung mit seinem Engagement für außergewöhnlichen Service und Support macht es zur ersten Wahl für Unternehmen, die nach innovativen Technologielösungen suchen. °