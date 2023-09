H&M erzielt dank Sparkurs mehr Gewinn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Die Sparmaßnahmen beim schwedischen Modekonzern H&M zeigen Wirkung.

Das Unternehmen steigerte seinen operativen Gewinn im dritten Quartal auf 4,74 Milliarden Kronen (410 Millionen Euro) von zuvor 902 Millionen Kronen, wie H&M am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahresergebnis sind einmalige Kosten in Höhe von 2,1 Milliarden Kronen für den Rückzug des Konzerns aus Russland enthalten. Mit dem Quartalsergebnis übertraf die weltweite Nummer zwei hinter der spanischen Zara-Mutter Inditex die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt einen Gewinn von 4,72 Milliarden Kronen erwartet hatten. "Das Kosten- und Effizienzprogramm läuft auf Hochtouren und wird auch in den kommenden Quartalen wirken", teilte der schwedische Moderiese mit.

Für September geht das Unternehmen davon aus, dass der Umsatz in Lokalwährungen um zehn Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Grund dafür sei das ungewöhnlich warme Wetter in Europa, das den Beginn der Herbst-Saison verzögert hat. Das Ziel einer operativen Marge von zehn Prozent im Jahr 2024 bleibe bestehen. Zudem wolle der Konzern bis zum 31. März Aktien im Wert von bis zu drei Milliarden Kronen zurückkaufen.

