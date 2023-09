Inflationsrückgang stützt Dax - Gelungenes Debüt von Schott

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - An Europas Börsen geht es in Trippelschritten voran.

Für Erleichterung sorgte am Donnerstag ein deutlicher Inflationsrückgang in Deutschland und ein gelungenes Börsendebüt von Schott Pharma. "Trotz des Ausverkaufs an den Aktienmärkten im September, der bei vielen Papieren zu wesentlich attraktiveren Preisen führte, fällt es den Anlegern aber immer noch schwer, gute Gründe zu finden, um zu kaufen", sagte Pierre Veyret, Analyst beim Broker ActivTrades. Dax und EuroStoxx50 lagen am Nachmittag je 0,3 Prozent im Plus bei 15.256 und 4142 Punkten. An den US-Börsen notierten die Futures vorbörslich unverändert bis leicht fester.

Auf Monatssicht steuern der deutsche Leitindex und sein europäisches Pendant auf Verluste von mehr als vier Prozent zu. "Die Stimmung wird von einer Kombination von Faktoren negativ beeinflusst, darunter sinkende Anleihekurse, höhere Ölpreise, gestiegene Kreditkosten und schlechte wirtschaftliche Entwicklungen wie die Herausforderungen im chinesischen Immobiliensektor, der drohende US-Regierungsstillstand sowie enttäuschende Makrodaten", fasste Veyret zusammen.

INFLATIONSDRUCK LÄSST SPÜRBAR NACH

Ein nach unten zeigender Teuerungstrend stimmte die Anleger aber etwas versöhnlicher als in den Tagen zuvor. Die Inflationsrate in Deutschland fiel im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Die Verbraucherpreise legten nur noch um durchschnittlich 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu nach 6,1 Prozent im August. Das nimmt Börsianern zufolge Druck von der Europäischen Zentralbank. "Natürlich zeigen die neuen Inflationsdaten, dass die Zinsen für einige Zeit hoch bleiben müssen. Aber sie zeigen eben keinen weiteren Anhebungsbedarf", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für die deutsche Wirtschaft malten die führenden Forschungsinstitute ein eher düsteres Bild. Statt dem bislang erwarteten Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 Prozent vorhergesagt.

An den Anleihemärkten standen die Renditen erneut deutlich höher. Die zehnjährigen Bundespapiere markierten mit 2,942 Prozent zeitweise den höchsten Stand seit zwölf Jahren und notierten am Nachmittag noch bei 2,922 Prozent. Der Euro kletterte um 0,3 Prozent auf 1,0552 Dollar.

RYANAIR KÜRZT WINTERFLUGPLAN

Unter den Einzelwerten rückten Ryanair mit einem Abschlag von 2,4 Prozent in den Fokus. Der irische Billigflieger muss wegen der verzögerten Lieferung von Jets des US-Flugzeugbauers Boeing seinen Winterflugplan zusammenstutzen. Auch europaweit zeigten sich die Luftfahrtwerte eher schwächer. Die Titel des spanisch-britischen Luftfahrtkonzern IAG gaben 2,4 Prozent nach, Lufthansa und Air France-KLM verloren 1,4 Prozent.

Bergab ging es auch für Volkswagen. Die Titel verloren knapp ein Prozent. Der Autobauer hat seine IT-Systeme nach dem Zusammenbruch am Mittwoch wieder zum Laufen gebracht und fährt die Produktion in seinen Werken wieder hoch.

Für Gesprächsstoff sorgte der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma, der beim größten deutschen Börsendebüt dieses Jahres deutliche Kursgewinne erzielte. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde mit 30 Euro festgestellt, in der Spitze legten die Papiere um mehr als zwölf Prozent zu. Die Aktien waren zu 27 Euro ausgegeben worden. "Bislang ein gelungenes Börsendebüt", urteilte ein Händler.

