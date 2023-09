Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Fall Bunk

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Fall Bunk:

"Der dem Vernehmen nach seit Jahren umstrittene Leiter der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) wird abberufen, der wehrt sich vor dem Arbeitsgericht Nürnberg und lässt schwere Vorwürfe erheben: Der Fall Karsten Bunk weckt Erinnerungen an den Showdown vor vier Jahren, als am Ende eines Kulturkampfes die junge Vorständin Valerie Holsboer ebenso gehen musste wie Peter Clever, der Mann, der ihre Entlassung angezettelt hatte und der schließlich Opfer seines eigenen Machtspiels wurde. Seit einem personellen Neuanfang auf fast allen Spitzenposten war in der BA Ruhe eingekehrt. Eine Ruhe, die nun dahin ist."/yyzz/DP/he