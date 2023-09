Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Umgang mit der Atomenergie

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Umgang mit der Atomenergie:

"Weltweit setzen Staaten auf Kernenergie und Erneuerbare. Deutschland hingegen kämpft mit den Folgen der Abschaltung seiner Meiler, so auch am Mittwoch, wenn sich die Vertreter der chemischen Industrie im Kanzleramt ein Stelldichein geben, um wegen der hohen Energiepreise für Milliardensubventionen zu trommeln und mit Abwanderung zu drohen. Auch deshalb gilt die Bundesrepublik weltweit als abschreckendes Beispiel, wie man die Energiewende nicht angehen sollte. Sie wird die Energiepreise langfristig in die Höhe treiben: Stromautobahnen müssen gebaut werden, Gaskraftwerke, eine weltweite Wasserstoffwirtschaft muss etabliert werden. Angesichts der immensen Kosten für Steuerzahler und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit wäre es an der Zeit, einmal grundsätzlich zu diskutieren, wie hierzulande mit Chancen und Risiken von Technologien umgegangen wird. Eklatante Fehleinschätzungen wie bei der Kernenergie darf sich Deutschland nicht noch einmal leisten."/yyzz/DP/he