UBS-Aktien fallen nach Bericht über vertiefte US-Untersuchung zu Russland-Sanktionen

Zürich (Reuters) - Die Aktien der Schweizer Großbank UBS sind am Mittwoch nach einem Agenturbericht über eine vertiefte Untersuchung des US-Justizministeriums gegen das Institut und die von ihr übernommene Credit Suisse eingebrochen.

Die UBS-Titel verloren bis zu acht Prozent, der Börsenhandel mit den Papieren wurde vorübergehend gestoppt. Laut einem Bericht der Agentur "Bloomberg" soll das US-Justizministerium seine Ermittlungen im Zusammenhang mit der mutmaßliche Hilfe für russische Kunden bei der Umgehung von Sanktionen intensiviert haben. Zuletzt notierten die UBS-Anteile noch um gut drei Prozent schwächer.

Die UBS lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

