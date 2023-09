Zins- und Konjunkturängste bremsen Dax aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt war am Donnerstag nur von kurzer Dauer.

Der Dax notierte nach einem freundlichen Auftakt mit 15.138 Zählern 0,5 Prozent im Minus und markierte damit ein frisches Sechs-Monats-Tief. Der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent nach. "Dass Angst und Nervosität unter den Anlegern von Tag zu Tag zunehmen, ist nicht zu übersehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ein Teufelskreis aus steigendem Ölpreis, Inflationssorgen und der damit verbundenen Furcht vor steigenden Zinsen belaste die Investoren, fasste der Analyst die Stimmungslage zusammen. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen hat der Dax rund 3,6 Prozent an Wert eingebüßt.

Vor allem seit der Sitzung der US-Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch ist den Anleger die Lust auf Aktien gründlich vergangen. Investoren setzen nun darauf, dass die Zinsen in den USA vorerst hoch bleiben und damit auch die Gefahr einer zu starken Eintrübung der Wirtschaft steigt. Die US-Notenbank hatte den geldpolitischen Schlüsselsatz zwar in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Fed-Chef Jerome Powell machte jedoch klar, dass noch Luft nach oben ist.

ÖLPREIS WEITER IM AUFWIND

Die Erwartung, dass die Fed noch einmal an der Zinsschraube drehen könnte, verstärkt derzeit der steigende Ölpreis. Spekulationen auf ein verknapptes Angebot trieben das Nordseeöl Brent zeitweise auf ein frisches Zehn-Monats-Hoch. Es verteuerte sich in der Spitze um 1,2 Prozent auf 97,69 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI wurde mit 95,03 Dollar je Barrel 1,4 Prozent höher gehandelt. Es war damit so teuer wie zuletzt im August vergangenen Jahres.

Wie es um die Inflation in Deutschland bestellt ist, dürften die vorläufigen Preisdaten des Statistischen Bundesamts für September (14.00 Uhr) zeigen. Experten erwarten ein spürbares Nachlassen des Preisauftriebs. Die Jahresteuerungsrate dürfte auf 4,6 Prozent sinken, nach 6,1 Prozent im August.

Für die deutsche Wirtschaft malten die führenden Forschungsinstitute ein eher düsteres Bild. Statt dem bislang erwarteten Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 Prozent vorhergesagt.

RYANAIR KÜRZT WINTERFLUGPLAN

Unter den Einzelwerten rückten Ryanair mit einem Abschlag von 2,9 Prozent in den Fokus. Der irische Billigflieger muss wegen der verzögerten Lieferung von Jets des US-Flugzeugbauers Boeing seinen Winterflugplan zusammenstutzen. Auch europaweit zeigten sich die Luftfahrtwerte eher schwächer. Die Titel des spanisch-britischen Luftfahrtkonzern IAG gaben 2,7 Prozent nach, Lufthansa und Air France-KLM verloren mehr als drei Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgte der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma, der beim größten deutschen Börsendebüt dieses Jahres deutliche Kursgewinne verbuchte. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Donnerstag mit 30 Euro festgestellt, in der Spitze legten die Papiere am Vormittag um mehr als zwölf Prozent zu. Die Aktien waren zu 27 Euro ausgegeben worden - in der oberen Hälfte der von 24,50 bis 28,50 Euro reichenden Preisspanne. "Bislang ein gelungenes Börsendebüt", urteilte ein Händler.

