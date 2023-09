APA ots news: Drei: Zukunftssichere, neue Daten-Tarife mit unlimitiertem 5G und Glasfaser. - BILD

Wien (APA-ots) - * Drei setzt bei Internet für Zuhause ab sofort auf die Technologien 5G, Festnetz und Glasfaser. * Neue Drei Datentarife sind ab der kleinsten Tarifstufe unlimitierte 5G Tarife, die auch im 4G Netz funktionieren. Sobald 5G an der Adresse verfügbar ist, surfen Drei Kunden automatisch auf dieser neuen Technologie. * Vergünstigter Einstiegspreis für unlimitiertes 5G mit 16,90 Euro/ Monat.* Zusätzlicher 10% Unlimited Mix-Rabatt für kompatible Telefonie- oder Internettarife. Drei bietet ab sofort zukunftssichere 5G Datentarife mit 5G Routern der neuesten Generation, die mit dem Drei Netz mitwachsen. Sobald 5G an der Adresse der Kund:innen verfügbar ist, surfen diese mit den neuen Datentarifen automatisch auf der schnellsten verfügbaren Technologie. Neue Internet Kund:innen haben bei Drei die Wahl zwischen Standard-Tarifen, die unlimitiert 5G und Festnetz-Internet unterstützen, und Premium-Tarifen mit Bandbreiten-Garantie, die auf Highspeed-Internet via 5G+ oder Glasfaser-Internet basieren. Drei hat zuletzt den Ausbau deutlich beschleunigt und erreicht mit seinem komplett neuen 5G Netz aktuell bereits vier von fünf Haushalten in ganz Österreich. In Regionen, in denen 5G noch nicht verfügbar ist, nutzen Surfende mit den neuen Drei 5G Datentarifen vorläufig weiterhin 4G Technologie und werden automatisch auf 5G bzw. auf Wunsch mittels Technologiewechsel auch auf Glasfaser umgestellt, sobald ihre Adresse versorgt werden kann. 2024 will Drei mit seinem Glasfaser-Angebot rund eine Million Haushalte erreichen. "Mit unseren neuen Datentarifen werden wir unserem Anspruch erneut gerecht, 5G für alle zugänglich und leistbar zu machen", meint Drei CEO Rudolf Schrefl. "Drei Kund:innen müssen sich künftig nicht mehr zwischen Internet via Mobilfunk oder Glasfaser entscheiden, sondern nur noch dafür, welche Bandbreite sie benötigen." Zwtl.: Unlimitiertes 5G ab 16,90 Euro*, Premium Tarife mit Bandbreitengarantie mit Glasfaser/5G+ bereits ab 32,90 Euro/Monat*. Einstiegspreise für 5G und Glasfaser sinken mit den neuen Drei Datentarifen deutlich. Nachdem sämtliche Internettarife für Zuhause unlimitiertes 5G unterstützen, gibt es Standard-Internet mit DataNet SIM 40 inkl. 40 Mbit/s Download-Geschwindigkeit bereits ab 16,90 Euro pro Monat*. Die Tarife für Premiuminternet mit 5G+ oder Glasfaser mit garantierter Bandbreite starten bei Fix Data 150 mit 150 Mbit/s Download für 32,90 Euro* bis hinauf zu Fix Data 1000 mit einem Gigabit/s in Glasfaser Ausbaugebieten. Auch bei den MyLife Jugendtarifen ist unlimitiertes 5G in allen neuen MyLife Data Tarifen ab 16,90 Euro/ Monat* fixer Bestandteil. Mehr auf [drei.at/internet] (https://www.drei.at/internet) und [drei.at/glasfaser] (https://www.drei.at/glasfaser) Zwtl.: Neue Unlimited Mix Community mit Rabatt ab ersten Vertrag. Zeitgleich zu seinen neuen Internet-Tarifen startet Drei ein neues Community-Modell für "Handy- und Internet-Gemeinschaften". Melden Kund:innen mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Telefonie- oder Internetverträge (auch SIM only) unter einem Kundenkonto und auf einer gemeinsamen Rechnung an, erhalten sie als Unlimited Mix Vorteil eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 10 % der jeweiligen Grundgebühr auf jeden kompatiblen Tarif. DataNet SIM 40 sowie MyLife Data L kosten im Rahmen von Unlimited Mix somit nur je 15,21 statt 16,90 Euro/ Monat*, DataNet 50 nur 20,61 statt 22,90 Euro/ Monat* und FixData 150 29,61 statt 32,90 Euro/ Monat*. Mehr auf [drei.at/mix] (https://www.drei.at/mix) "Im Gegensatz zu anderen Community-Angeboten, bei denen nur zusätzliche Anmeldungen zum ersten Vertrag einen Rabatt erhalten, bietet Drei mit Unlimited Mix auch auf den ersten Vertrag minus 10 Prozent, egal ob SIM only oder 24-Monatsbindung. Auch, dass alle aus der Community in einem Haushalt wohnen, ist im Gegensatz zu früheren Kombi-Angeboten nicht mehr Voraussetzung. Weitere Vorteile für unsere neuen Handy- und Internetgemeinschaften werden in den kommenden Monaten folgen", so Schrefl. * Zuzüglich 27 Servicepauschale/ Jahr. 19,90 Aktivierungsentgelt. Mindestvertragsdauer 24 Monate. DataNet SIM: 0 Aktivierungsentgelt, keine Mindestvertragsdauer, zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. 