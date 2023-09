Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 128,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,85 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter dem am Vortag markierten 12-Jahres-Hoch.

Im Tagesverlauf dürften Anleger auf neue Inflationsdaten aus Deutschland achten. Vor allem aufgrund statistischer Effekte wird mit einem deutlichen Rückgang der Teuerungsrate gerechnet. Allerdings sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, was den Effekt abschwächen dürfte.

In den USA werden am Nachmittag Wachstumszahlen für das Frühjahrsquartal erwartet. Außerdem veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt, die einen guten Eindruck von der kurzfristigen Entwicklung geben. Für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed ist der Arbeitsmarkt wegen der Lohnentwicklung von hoher Bedeutung./bgf/jkr/stk