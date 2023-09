EQS-News: Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum 30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum Status der Restrukturierung

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum 30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum Status der Restrukturierung



28.09.2023 / 15:45 CET/CEST

Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum 30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum Status der Restrukturierung



Luxemburg, 28. September 2023 – Die Metalcorp Group S.A. weist die Anleihegläubiger der EUR 69.885.000,00 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) im Zusammenhang mit dem gemäß Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2 der zweiten Gläubigerversammlung vom 16. Juni 2023 geänderten § 4 (a) der Anleihebedingungen (Verzinsung) darauf hin, dass sie im Hinblick auf die Zinszahlung zum 30. September 2023 von ihrem Recht auf Kapitalisierung der unter dem Zinskupon II zahlbaren Zinsen („PIK-Zins“) Gebrauch machen wird, so dass der nichtgezahlte Zins dem Nennbetrag je Schuldverschreibungen zugeschlagen wird. Hierzu hat sie dem gemeinsamen Vertreter eine entsprechende Erklärung vorgelegt. Der ebenfalls am 16. Juni 2023 zu Tagesordnungspunkt 1 beschlossene Umtausch der Anleihe in Erwerbsrechte auf (i) eine neue Anleihe einer Tochtergesellschaft der Ferralum Metals S.A. („Ferralum“) gegen Zahlung eines Ausgabebetrags (ii) eine neue Anleihe der Ferralum sowie zwei neue Anleihen einer Tochtergesellschaft der Metalcorp Group S.A. ohne Zahlung eines Ausgabebetrags ist derzeit noch nicht vollzugsfähig, da die entsprechenden Vollzugsbedingungen, insbesondere die Finalisierung der Bedingungen der neuen Anleihen und die Zustimmung der Anleihegläubiger der EUR 300 Mio. Schuldverschreibung 2021/2026 zu dem finalen Restrukturierungskonzept, noch nicht eingetreten sind. Die Gesellschaft geht aber davon aus, dass die Einigung mit dem gemeinsamen Vertreter, der Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Schuldverschreibung 2021/2026 und der Ferralum in Kürze erfolgen wird, so dass dann auch zeitnah die Einberufung der Abstimmung der Gläubiger der Schuldverschreibung 2021/2026 erfolgen kann. Das für die Finalisierung der Bedingungen der neuen Schuldverschreibungen geforderte IDW S 6-Gutachten bezüglich der Ferralum-Gruppe liegt inzwischen im Entwurf vor und ist in die Verhandlungen mit eingeflossen. Mit den Beschlüssen vom 16. Juni 2023 und der erwarteten Zustimmung der Gläubiger der Schuldverschreibung 2021/2026 wären die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Restrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft geschaffen. Die Zahlung der Teilnahmegebühr an die Anleihegläubiger der Schuldverschreibung 2017/2023, die an der zweiten Gläubigerversammlung teilgenommen und dies beantragt haben, erfolgt nach Wirksamwerden aller Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung, d. h. nach dem Eintritt der vorgenannten Vollzugsbedingungen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass dies im November 2023 der Fall sein wird. Für die Verzögerung aufgrund der länger als erwartet laufenden Verhandlungen entschuldigt sich die Metalcorp Group S.A. bei allen Anleihegläubigern.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com

