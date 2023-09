GNW-Adhoc: Rosiwit präsentiert umfassende Lösungen für Reinigungs-Cobotik auf der CMS Berlin 2023

^BERLIN, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosiwit Cobotics, ein führender

Anbieter innovativer Reinigungslösungen, präsentiert sich auf der CMS Berlin 2023, einer der renommiertesten Fachmessen für die Reinigungs- und Hygienebranche. Das Produktsortiment von Rosiwit bietet eine umfassende Palette von Innen- und Außenreinigungsrobotern, die speziell auf die sich wandelnden Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Auf dieser internationalen Plattform und dank unserer Branchenexpertise bietet Rosiwit Cobotics umfassende und intelligente Lösungen für die gewerbliche Reinigung sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche. Es war eine perfekte Gelegenheit für Rosiwit Cobotics, das Engagement für die Optimierung der Reinigungsbranche durch robotische Technologie zu demonstrieren. Da die Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Reinigungslösungen weiterhin steigt, widmet sich Rosiwit mit seinen cloudbasierten Robotern fortschrittlicher Cobotik, die die Produktivität steigern, für sauberere und sicherere Umgebungen sorgen und Ressourcen wie Wasser einsparen. Intelligente Innenreinigung: Die intelligenten Innenraum-Cobotik-Lösungen Skywalker 40 und 50 kombinieren hochentwickelte Sensoren, SLAM und Lidars, um effiziente und hochwertige Reinigungsergebnisse zu erzielen. Von autonomen Staubsaugern bis hin zur Bodenreinigung sowie der manuellen Reinigung von begrenzten Bereichen mit dem Reinigungsgerät Pilot One passt sich Rosiwit Cobotics an verschiedene Innenbereiche an, reduziert den Arbeitsaufwand und verbessert die Betriebseffizienz. Exzellente Außenreinigung: Der Außenkehrroboter X-Rolling konzentriert sich auf die automatische Reinigung und sichere Durchführung von Aufgaben im Freien. Entwickelt für den Einsatz im Freien und die Bewältigung verschiedener Gelände- und Wetterbedingungen, gewährleistet Rosiwit Cobotics gründliches Kehren, das Sammeln von Schmutz und die Sicherheit von Außenbereichen, wodurch der manuelle Eingriff reduziert wird. Datenbasierte Erkenntnisse: Alle Roboter von Rosiwit sind in die Cloud-basierte Verwaltung integriert, ohne QR-Code erforderlich, und verfügen über fortschrittliche Analyse- und Berichtsfunktionen, die Echtzeitdaten zur Reinigungsleistung, einschließlich gereinigter Fläche, liefern. Diese wertvollen Einblicke ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. "Wir freuen uns darauf, an der CMS Berlin 2023 teilzunehmen und unsere Rosiwit Cobotics-Lösungen zu präsentieren", sagte Desmond, Vertriebsleiter im Ausland bei Rosiwit. "Unsere intelligenten und umfassenden Reinigungslösungen mit Coboter-Technologie sind darauf ausgelegt, die Branche durch Steigerung der Effizienz, Kostensenkung und Förderung der Nachhaltigkeit zu transformieren. Wir freuen uns darauf, mit Branchenprofis zusammenzuarbeiten, unser Fachwissen zu teilen und Partnerschaften zu schließen." Zusätzlich integriert sich Rosiwit Cobotics nahtlos in bestehende industrielle und automatisierte Abläufe, um eine reibungslose Integration und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Die Lösungen sind skalierbar und ermöglichen es Unternehmen, die damit verbundene oder vorhandene Coboter-Flotte je nach Bedarf zu erweitern, um eine optimierte Reinigungsleistung sicherzustellen und die Produktivität zu maximieren. Rosiwit Cobotics Contact information: info@rosiwit.com LinkedIn: Sie können Rosiwit auf LinkedIn finden https://www.linkedin.com/company/rosiwitcobotics/?viewAsMember=true YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=lDozyaGKLYU Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65521676-a50c- 48a8-8711-5cc8344ca4da/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65521676-a50c- 48a8-8711-5cc8344ca4da/de)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c 12521e-2ab9-4905-ad1c-ba950ccf2e14/de °