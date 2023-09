Klingbeil bei gemeinnütziger Arbeit von Asylbewerbern gesprächsbereit

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich gesprächsbereit gezeigt beim Unionsvorstoß, Asylbewerber während ihres Verfahrens zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. "Es gibt diese Ideen auch in der Sozialdemokratie, dass man über die Frage gemeinnütziger Arbeit nachdenkt", sagte Klingbeil am Mittwoch im Nachrichtensender Welt. "Ich will jetzt keine finale Aussage treffen, aber das sind Dinge, wo wir auch gesprächsbereit sind, genau über diese Fragen zu reden." Österreich plant bereits, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Wer sich dem entziehen sollte, könnte die Grundsicherung dann gekürzt bekommen oder verlieren. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat ein entsprechendes Programm angekündigt./lw/DP/zb