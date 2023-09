Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte um 0,54 Prozent auf 15 406,62 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich dennoch ein Minus an.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 1,51 Prozent auf 26 108,02 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,57 Prozent.

Dabei half zum einen die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni. Stephen Innes von SPI Asset Management machte vor allem gesunkene Ölpreise und wieder etwas niedrigere Renditen bei Staatsanleihen als Gründe für die Erleichterung aus.

Zudem überraschten Inflationsdaten aus Frankreich positiv: Die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat sich im September unerwartet abgeschwächt./la/tih