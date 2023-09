Dax startet fester - Commerzbank-Aktien im Aufwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss mit einem Plus in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,5 Prozent auf 15.406 Zähler vor. Analysten sind nach dem jüngsten Ausverkauf jedoch skeptisch, dass die Aufwärtsbewegung anhält. "Ohne nachhaltig positive Nachrichten werden die Käufer nicht in großem Stil an den Aktienmarkt zurückkehren", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zins- und Konjunktursorgen haben die Stimmung an den Börsen zuletzt deutlich gedrückt.

In den Fokus rückten am Freitag die vorläufigen Zahlen zur Preisentwicklung im Euroraum für den Monat September. Experten gehen von einem Rückgang der Inflationsrate auf 4,6 Prozent aus, nach 5,2 Prozent im August. Daneben stehen am Nachmittag eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA an.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien der Commerzbank mit einem Plus von 6,4 Prozent. Die Aktionäre sollen in den nächsten Jahren ein deutlich größeres Stück vom Gewinn bekommen. Die Bank will für die Jahre 2025 bis 2027 mindestens die Hälfte ihres Nettogewinns über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten.

Für Adidas und Puma ging es 5,3 und sechs Prozent bergauf, nachdem der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike im abgelaufenen Quartal mehr verdient hat als erwartet.

