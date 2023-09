EQS-News: SUNfarming GmbH: erfolgreiches 1. Halbjahr 2023 mit Steigerung der Gesamtleistung und Verdopplung des EBIT; Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2023

EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SUNfarming GmbH: erfolgreiches 1. Halbjahr 2023 mit Steigerung der Gesamtleistung und Verdopplung des EBIT; Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2023



29.09.2023 / 08:29 CET/CEST

Erkner, 29. September 2023 – Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, verzeichnete ein erfolgreiches 1. Halbjahr 2023, in dem eine Gesamtleistung in Höhe von 15,7 Mio. Euro erzielt wurde. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreswert von 14,7 Mio. Euro einer Steigerung um 6,8 %. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte in den ersten sechs Monaten 2023 von 0,5 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro verdoppelt werden. Der Halbjahresüberschuss stieg von 0,3 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro, was dazu führte, dass sich das Eigenkapital von 11,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022 auf 12,4 Mio. Euro zum 30. Juni 2023 erhöhte. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 26,6 % (31. Dezember 2022: 25,5 %). Die liquiden Mittel nahmen von 1,8 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro zu. Zum 30. Juni 2023 umfasst die Projektpipeline für die nächsten drei Jahre rund 2,4 GWp (Gigawatt), wovon sich die sogenannten „Late Stage Development Projects“ auf rund 800 MWp belaufen. Aufgrund der plangemäßen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Demzufolge wird weiterhin ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH: „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Entsprechend verzeichneten wir ein gutes Wachstum bei der Gesamtleistung und den bilanzierten unfertigen Erzeugnissen, weil wir inzwischen auch deutlich größere und damit etwas länger laufende Projekte umsetzen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Personalkosten weitestgehend stabil zu halten und auf der Beschaffungsseite Kostensenkungen zu realisieren. Das gibt uns den Rückenwind für die deutlich gesteigerte Ertragskraft.“ Der Halbjahresabschluss 2023 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.



