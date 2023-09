EUR/USD: EU-Inflation verliert an Schwung – PCE-Daten ohne größere Überraschungen

Das Währungspaar EUR/USD notiert am Freitagnachmittag und damit nach Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten dies- und jenseits des Atlantiks mit 0,34 Prozent in der Pluszone. Dass die Inflation sich in der Eurozone schwächer entwickelt als gedacht, könnte die schwelenden Zinssorgen lindern.

Europäische Inflation fällt schwächer aus als erwartet – Zinssorgen schnellen hierzulande zurück

Die Kernteuerung ist in der Eurozone einer ersten Schätzung zufolge im September von 5,2 Prozent im Vormonat auf 4,3 Prozent gefallen. Ausgeblendet werden bei der Rate Energie und Lebensmittel.

Im Vorfeld wurde mit einem Rückgang auf 4,5 Prozent gerechnet.