Inflation im Euro-Raum fällt auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

- von Frank Siebelt und Rene Wagner und Klaus Lauer

Frankfurt (Reuters) - Die Inflation im Euro-Raum ist überraschend auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken.

Die Verbraucherpreise nahmen im September nur noch um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet - Volkswirte hatten mit 4,5 Prozent gerechnet. Im August waren es noch 5,2 Prozent gewesen. In den Zahlen spiegelt sich neben der schwächelnden Konjunktur die Serie von Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wider. Die Währungshüter haben seit Sommer 2022 die Schlüsselsätze inzwischen bereits zehn Mal in Folge angehoben.

"In den Fluren des EZB-Hochhauses in Frankfurt dürfte sich eine gewisse Zufriedenheit ausbreiten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, die Daten. "Fallen die Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter, erreicht die EZB restriktives Terrain." Dann lägen die Leitzinsen über dem Inflationsniveau. "Wir gehen davon aus, dass das Zinshoch erreicht ist." Aus Sicht von Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, wird die Inflationsrate in den nächsten Monaten weiter fallen. Allerdings werde die EZB auch 2024 ihr Inflationsziel von zwei Prozent nicht erreichen. "Die EZB wird deshalb erst einmal in Habachtstellung verharren", glaubt Krüger. "Das Thema Leitzinssenkung bleibt noch lange eingemottet." KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib erwartet nun, dass die EZB die Leitzinsen längere Zeit auf dem erreichten Niveau belässt.

Der deutliche Inflationsrückgang dürfte den Währungshütern in der EZB weitere Argumente liefern, die angesichts der sich eintrübenden Konjunktur im Euro-Raum dafür plädieren, den Straffungskurs nun zu beenden. Die Notenbank hatte zuletzt die Schlüsselsätze Mitte September um einen viertel Prozentpunkt angehoben. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt damit inzwischen bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 26. Oktober.

AUCH KERNRATE SINKT DEUTLICH

Die Währungshüter dürfte zudem erfreuen, dass auch die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, im September kräftig auf 4,5 Prozent nach 5,3 Prozent im August gesunken ist. Die EZB hat dieses Inflationsmaß genau auf ihrem Radar. Denn es gilt als wichtiger Hinweisgeber für zugrundeliegende Inflationstrends. Nach Einschätzung von Jörg Angele, Volkswirt beim Vermögensverwalter Bantleon, wird die Kernrate auch im Oktober und November spürbar sinken. "Im Dezember wird die Kerninflationsrate unseren Berechnungen zufolge bei 3,5 Prozent liegen, bevor sie im Januar unter 3,0 Prozent sinkt", schätzt der Experte. "Bis zum Frühjahr 2024 rechnen wir mit einem Rückgang auf 2,5 Prozent."

In den September-Zahlen zeigten sich erneut die großen Unterschiede zwischen den 20 Euro-Ländern. Die höchste Inflationsrate verzeichnete mit 8,9 Prozent die Slowakei. Dagegen gab es in den Niederlanden sogar einen Rückgang um 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Während sich in der Mehrzahl der Länder die Inflation im Vergleich zu den August-Werten abschwächte, zog in einigen die Teuerung sogar wieder an. So stieg die Inflation in Spanien auf 3,2 Prozent von 2,4 Prozent im August. In Italien nahm sie auf 5,7 Prozent von 5,5 Prozent im August zu. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft im Euro-Raum sank sie dagegen auf 4,3 Prozent von 6,4 Prozent im August. Dazu trugen auch Sondereffekte bei wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt aus dem Sommer vorigen Jahres, die nun aus dem statistischen Vergleich herausfielen.

Die Energiepreise gingen im September im Euro-Raum gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,7 Prozent zurück. Im August waren es 3,3 Prozent gewesen. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak zogen dagegen um 8,8 Prozent an nach 9,7 Prozent im August. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 4,2 Prozent nach einem Plus von 4,7 Prozent im August. Die Preise für Dienstleistungen zogen um 4,7 Prozent an nach zuvor 5,5 Prozent.

