Konjunkturflaute sorgt für schwache Herbstbelebung am deutschen Arbeitsmarkt

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Die Konjunkturflaute belastet im September den Arbeitsmarkt in Deutschland.

"Die einsetzende Herbstbelebung fällt in diesem Jahr vergleichsweise gering aus", sagte Vorstand Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg. Die BA verzeichnete im September 2,627 Millionen Arbeitslose. Das seien 69.000 weniger als im August und 141.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen zwar ab, jedoch weniger als in einem September üblich", erläuterte Terzenbach. "Grundsätzlich ist der deutsche Arbeitsmarkt aber nach wie vor stabil."

In den vergangenen drei Jahre war die Zahl der Arbeitslosen im September um durchschnittlich rund 95.000 gesunken. Um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt stieg die Erwerbslosenzahl laut BA nun im Monatsvergleich um 10.000. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hier mit einer Zunahme um 15.000 gerechnet.

