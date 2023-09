Kreise: Bundesregierung fordert leichteren Marktzugang von Banken in China

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung fordert leichteren Marktzugang für deutsche Banken in China. In dieser Frage müsse China noch nacharbeiten, hieß es am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums. Am Sonntag findet in Frankfurt der 3. deutsch-chinesische Finanzdialog statt. Daran nehmen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sowie der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng teil.

Ais Kreisen des Finanzministeriums hieß es, es gehe vor allem darum, ein "Level Playing Field" zu schaffen, also Wettbewerbsgleichheit. Die Bundesregierung will demnach erreichen, dass mehr deutsche Finanzinstitute Lizenzen in China bekommen. Außerdem solle Frankfurt als Bankenstandort sowie als EU-"Hub" für chinesische Banken gestärkt werden.

Weitere Themen sind die Schulden vieler Entwicklungsländer sowie die Vorbereitung der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank Mitte Oktober in Marokko. Zum deutsch-chinesischen Finanzdialog soll es auch eine Zusammenkunft von Vorstandschefs deutscher sowie chinesischer Banken geben./hoe/DP/men