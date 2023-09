Nachlassender Preisdruck hilft Börsen zum Monatsultimo hoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben am Freitag einen Strich unter den miesen Börsenmonat September gemacht und sich wieder an Aktien herangetraut.

Der Dax gewann bis zum Nachmittag 1,2 Prozent auf etwas mehr als 15.500 Punkte - eine psychologisch wichtige Marke, deren nachhaltiges Überwinden Strategen zufolge für eine positive Stimmung in der kommenden Handelswoche sorgen dürfte. Der EuroStoxx50 gewann 1,2 Prozent auf 4210 Zähler, an den US-Börsen gingen die Futures vorbörslich auch nach oben. Rückenwind lieferten die nach unten zeigenden Inflationstrends, sowohl in der Euro-Zone als auch in den USA.

Die Aussicht auf zunächst anhaltend hohen Zinsen der großen Notenbanken und die damit verbundenen Risiken für die Weltwirtschaft hatten den Börsen in den vergangenen Wochen zugesetzt: Der Dax steuerte auf einen Monatsverlust von knapp vier Prozent zu. "Mit Blick auf das vierte Quartal stellt sich für die Anleger vor allem die Frage, ob der anhaltende Ölpreisanstieg zu einer längeren Stagflation führt, bei der die Zinsen länger hoch bleiben müssen", fasste Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets zusammen. Diese würde das Wirtschaftswachstum so weit abbremsen, dass es zu einer Rezession kommen könnte, was wiederum das Risiko einer weiteren Schwäche der Aktienmärkte erhöhe.

GOLDENE WOCHE DÜRFTE CHINESISCHE ÖLNACHFRAGE ANKURBELN

Spekulationen auf ein verknapptes Angebot ließen die Ölpreise zum Wochenschluss erneut anspringen. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 96,06 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI stieg um 1,4 Prozent auf 92,91 Dollar. Die Lagerbestände in Cushing, Oklahoma, dem Lieferort für US-Rohöl-Futures, haben bereits den niedrigsten Stand seit Juli 2022 erreicht. Chinas Treibstoffnachfrage dürfte zudem über die Feiertage, der sogenannten Goldenen Woche, angesichts eines stärkeren Reiseverkehrs zunehmen.

Positive Teuerungssignale sorgten indes für Erleichterung. Die Verbraucherpreise im Euroraum stiegen im September nur noch um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2021. In den USA fiel der PCE-Kernindex, ein Inflationsmaß, das die US-Währungshüter besonders im Auge halten, im August auf eine Jahresteuerungsrate von 3,9 Prozent nach 4,3 Prozent im Juli. "Das sind sehr, sehr gute Zahlen", sagte Analystin Kim Forrest von Bokeh Capital Partners. "Auch wenn der Rückgang nicht spektakulär ist, geht er in die richtige Richtung."

IMMOBILIENSEKTOR GEWINNT - COMMERZBANK-AKTIEN HEBEN AB

Anleger griffen zum Ultimo zu den Werten, die sich besonders schlecht entwickelt hatten. Entsprechend zählten die Sektoren Immobilien und Technologie zu den größten Gewinnern. Auf der Verliererseite tummelten sich dagegen die Versicherungswerte, die nach ihren deutlichen Gewinnen in den letzten drei Monaten Federn lassen mussten.

Unangefochtener Dax-Favorit waren Aktien der Commerzbank, die um bis zu 12,9 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 10,97 Euro zulegten. Die Aktionäre des Bankhauses sollen in den nächsten Jahren ein deutlich größeres Stück vom Gewinn bekommen. Die Bank will für die Jahre 2025 bis 2027 mindestens die Hälfte ihres Nettogewinns über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten.

Gefragt waren auch Sportartikelhersteller, nachdem US-Platzhirsch Nike mit einem überraschend hohen Gewinnanstieg die Stimmung aufhellte. Titel von Adidas und Puma verteuerten sich um 6,5 und 7,4 Prozent. JD Sports legten in London um mehr als fünf Prozent zu.

