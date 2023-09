Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Ringen ums EU-Asylsystem

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum Ringen ums EU-Asylsystem:

"Tatsächlich ist es noch kein wirklicher Schritt zum Ergebnis. Berlin hat nur den Weg freigemacht, damit die vom EU-Parlament ausgesetzten Verhandlungen über das Gesamtpaket wieder aufgenommen werden können. Das Berliner Ja zum Krisenmechanismus wird auf ein Nein des Parlamentes prallen. Aber selbst ein Kompromiss dürfte Jahre brauchen, bis er zu wirken beginnt. Was außerdem bleibt, ist das anhaltende Ungeschick des Kanzlers in europäischen Angelegenheiten. Vor den Verhandlungen zu sagen, man werde auf jeden Fall zustimmen, schmälert die Aussichten auf eigene Punktgewinne enorm. Wie so oft hat es Scholz versäumt, sich frühzeitig an die Spitze der Bewegung zu begeben, um selbst eine Einigung unter Einbindung eigener Wünsche zu erzielen."/ra/DP/men