Aktien New York: Wenig Bewegung zum Start in den Oktober

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag recht verhalten in den neuen Monat gestartet. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Geldpolitik lastet einerseits weiterhin die Furcht vor steigenden Zinsen auf dem Aktienmarkt. Denn die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September überraschend stark aufgehellt. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen noch einmal zu erhöhen. Andererseits herrscht Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,37 Prozent auf 33 382,45 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,12 Prozent auf 4282,90 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,45 Prozent auf 14 782,06 Punkte mach oben./la/he