dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung geht weiter

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 433 Punkte. Damit orientiert er sich wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 15 480 Punkten. Knapp über diesem längerfristigen Trendbarometer hatte die Dax-Erholung am Freitag bei 15 515 Punkten geendet, und der Index war wieder abgedreht. Letztlich hatte der Dax in der Vorwoche gut ein Prozent eingebüßt. An der japanischen Börse reagierten die Anleger am Morgen positiv darauf, dass im US-Haushaltsstreit der Shutdown der Regierung, also deren Zahlungsunfähigkeit, in letzter Minute verhindert werden konnte. Demokraten und Republikaner hatten sich am Wochenende im Repräsentantenhaus auf einen Übergangsetat geeinigt.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben am Freitag nach positivem Auftakt ihre Gewinne abgegeben. Zunehmend für Unsicherheit sorgt der drohende Regierungsstillstand in den USA aufgrund des Haushaltsstreits. Daten zum Preisauftrieb im August hatten die Indizes zunächst gestützt, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen aufkommen ließen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,47 Prozent auf 33 507,50 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,3 Prozent und für den Monat September eines von 3,5 Prozent. Auch die Quartalsbilanz ist negativ. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,27 Prozent auf 4288,05 Zähler ein, während der technologielastige Nasdaq 100 ein Plus von 0,08 Prozent auf 14 715,24 Punkte ins Ziel rettete. Für beide Indizes stehen damit sowohl für den September als auch für das dritte Jahresviertel Verluste zu Buche.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM PLUS - In Asien hat der japanische Aktienmarkt nur zu Handelsbeginn positiv auf die Einigung im US-Haushaltsstreit reagiert. An anderen wichtigen Märkten wurde nicht gehandelt. So bleib en die Börsen in China, Hongkong und Südkorea am Montag wegen eines Feiertags geschlossen - in Japan wurde dagegen gehandelt. Dort legte der Leitindex Nikkei 225 im dortigen Vormittagshandel bis zu 1,7 Prozent zu. Das Niveau konnte der Index allerdings nicht halten und lag kurz vor Handelsende nur noch minimal im Plus.

DAX 15386,58 0,41% XDAX 15358,35 0,17% EuroSTOXX 50 4174,66 0,31% Stoxx50 3919,86 0,07% DJIA 33507,50 -0,47% S&P 500 4288,05 -0,27% NASDAQ 100 14715,24 0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,21 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0568 -0,06% USD/Yen 149,76 0,27% Euro/Yen 158,26 0,21%

ROHÖL:

Brent 92,31 +0,11 USD WTI 90,91 +0,12 USD

