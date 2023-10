GNW-Adhoc: Duck Creek Technologies setzt auf Verbindungen im Tech-Ökosystem und erweitert die Partnerschaft mit Hyland als Sponsor der CommunityLIVE-Anwenderkonferenz

^BOSTON, Oct. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, ein Anbieter

intelligenter, zukunftsweisender Lösungen für Schaden- und Unfallversicherung, erweitert seine Unterstützung für den Ökosystempartner Hyland und sponsert dessen CommunityLIVE-Anwenderkonferenz (https://www.communitylive.com/en), die vom 3. bis 5. Oktober 2023 in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Duck Creek stärkt seine Kundenorientierung durch Partnerschaften mit Branchenführern wie Hyland entsprechend seiner Selbstverpflichtung, in der gesamten Versicherungsbranche menschlichere Technologieerlebnisse zu bieten. Im Rahmen von CommunityLIVE wird Hyland, ein führender Anbieter von versicherungsrelevanten Content Services, Schaden- und Unfallversicherer zu einem interaktiven Networking-Event einladen, das sich auf die zentrale Rolle der digitalen Transformation bei der Modernisierung der Versicherungsbranche konzentriert. Duck Creek unterhält drei Anywhere Managed Integrations (AMI) mit Hyland OnBase (https://www.duckcreek.com/partner/onbase-by-hyland/), die es den Kunden in den Bereichen Schadenbearbeitung, Policen und Rechnungsstellung ermöglichen, den Zugriff auf und die Kontrolle über Dokumente durch das sichere Content-Management-System zu vereinfachen. Während der gesponserten ?Insurance Interactive"-Veranstaltung erhalten Kunden von Hyland OnBase wertvolle Einblicke, wie die AMI von Duck Creek die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse beschleunigt. Diese Beschleunigung wird durch umfassende Management-, Wartungs- und Supportdienste erreicht, die das Engagement des Unternehmens für einen hohen Kundennutzen unterstreichen. ?Wir von Duck Creek sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Hyland und unsere starke Integrationsstrategie, die uns die Möglichkeit gibt, Branchenveranstaltungen wie die CommunityLIVE zu sponsern", so Robert Fletcher, Sr. Partner Manager, Duck Creek Technologies. ?Durch sinnvolle Integrationen sind wir in der Lage, unseren Kunden durch verbesserte Benutzererfahrungen und betriebliche Effizienz, die die Versicherer entlastet, einen weiteren Mehrwert zu bieten." ?Die Partnerschaft zwischen Hyland und Duck Creek ist für unsere gemeinsamen Kunden unglaublich wichtig, und wir sind dankbar, dass Duck Creek diese Partnerschaft durch das Sponsoring der CommunityLIVE vertieft", so Brian Schlosser, VP of Global Partner Programs bei Hyland. ?Die Veranstaltung ist jedes Jahr eine der wichtigsten digitalen Konferenzen, und die Präsenz von Duck Creek wertet das Erlebnis für unsere Teilnehmer nur auf." Über Hyland Hyland bietet branchenführende technologische Grundlagen, die es seinen Kunden möglich machen, bessere menschliche Beziehungen zu schaffen. Tausende von Unternehmen weltweit, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, die Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos integrieren, um jede Interaktion zu verbessern. Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist ein Anbieter intelligenter Lösungen, die die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestalten. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und immerwährende Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-suite/) über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek- technologies) und Twitter (http://invalid.uri). Medienkontakte: Carley Bunch carley.bunch@duckcreek.com (mailto:carley.bunch@duckcreek.com) °