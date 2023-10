Interroll kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an

Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sant' Antonino, Schweiz, 02. Oktober 2023. Interroll hat sich entschieden, ab 01.01.2024 eine veränderte Struktur auf Managementebene einzuführen, um die Organisation für weiteres zukünftiges Wachstum auszurichten. Ab Januar 2024 wird Interroll die Positionen des Chief Technology Officer und des Chief Operation Officer einführen. Parallel dazu wird die Position des Chief Sales Officer gestärkt.



"Die neue Struktur wird uns helfen, uns noch stärker auf Kunden, Innovationen, Produkte und Produktion zu konzentrieren. Dies ist ein konsequenter Schritt im Hinblick auf unsere Wachstumsambitionen und die Unterstützung unserer langfristigen Strategie", sagt Ingo Steinkrüger, CEO Interroll Gruppe.



Die neue Zusammensetzung des Management-Teams wird sein wie folgt;



Ingo Steinkrüger, Chief Executive Officer (CEO)

Heinz Hössli, Chief Financial Officer (CFO)

Maurizio Catino, Chief Sales Officer (CSO)

N.N., Chief Technology Officer (CTO)

N.N., Chief Operation Officer (COO)

Ben Xia, Executive Vice President Asia Pacific

Richard Keely, Executive Vice President Americas



"Kosteneffizienz ist für uns sehr wichtig. Durch die Neuverteilung der Verantwortlichkeiten werden wir die Anzahl der Mitglieder des Managementteams im Vergleich zur aktuellen Situation nicht erhöhen", fügte Ingo Steinkrüger hinzu.



Aufgrund der veränderten Struktur hat sich Jens Strüwing, ehemaliger EVP für Products & Technology, entschlossen, sich neuen Möglichkeiten außerhalb von Interroll zuzuwenden und verlässt das Unternehmen.



"Ich möchte mich persönlich bei Jens Strüwing bedanken, der seit 2018 ein engagiertes Vorstandsmitglied des Unternehmens war. Sein Know-how, seine technische Expertise und sein persönliches Engagement haben in hohem Maße dazu beigetragen, unsere Organisation zu stärken. Wir danken Jens und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute", so Ingo Steinkrüger.



Bis die neu geschaffenen Funktionen voll operativ sind, wird Ingo Steinkrüger ad-interim die Aktivitäten innerhalb von Interroll leiten.

