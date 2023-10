Lauterbach: Versicherte nicht für höhere Ärzte-Einkommen belasten

MARBURG (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält eine höhere Belastung der Versicherten für höhere Ärzte-Einkommen für nicht vertretbar. "Wir werden im Herbst steigende Beitragssätze ankündigen müssen, dann müsste der Beitragssatz noch stärker erhöht werden", sagte er am Montag in Marburg angesichts des bundesweiten Ärztestreiks. "Und ich bin nicht sicher, ob wir das dem Versicherten zumuten können."

Das Einkommen der Ärzte liege im Mittelwert bei ungefähr 10 000 oder 11 000 Euro, betonte der Minister. "Wenn das System der Honorierung verändert wird, dann müssen wir das aus der Perspektive der Patienten sehen" und aus der Perspektive, dass man entbürokratisieren müsse. Er halte es für sinnvoll, im Bereich der Hausärztinnen und Hausärzte die Budgets wegzunehmen, wie bereits zuvor bei den Kinderärzten.

"Wir brauchen eine höhere Zahl von Medizinstudienplätzen", betonte Lauterbach. Derzeit werde an einem Vorschlag gearbeitet, 5 000 zusätzliche Studienplätze für das Medizinstudium pro Jahr zu schaffen. Dies könne die Arbeitsbedingungen für Ärzte verbessern, da es vielfach an Nachwuchs fehle. Zudem könne ohne diese zusätzlichen Studienplätze die Babyboomer-Generation nicht in der Qualität versorgt werden, wie das sinnvoll sei.