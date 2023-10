Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rechtsextremismus-Vorwurf

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Rechtsextremismus-Vorwurf:

"Im Moment schwebt über Ostdeutschland wieder der kollektive Rechtsextremismus-Verdacht. Von Wahlergebnissen, Wahlumfragen und Studien lassen sich die Westdeutschen immer wieder bestätigen, dass bei denen "da drüben" Hopfen und Malz verloren ist. Erst neuerdings werden ernsthafte Versuche gemacht, den Ossis zuzuhören. Und ja, da hört man auch Weinerlichkeit und stumpfe Meckerei. Aber es gibt so viele, die rackern und kämpfen. Und schon bald können die demokratischen und antifaschistischen Maulhelden im Westen zeigen, was sie wirklich draufhaben. Denn so wie es aussieht, wächst Deutschland gerade von rechts zusammen. Die, die das nicht wollen, sollten einander beistehen und das Trennende überwinden. Sonst wird es eine deutsche Einheit geben, aber eine ausgesprochen hässliche."/al/DP/men