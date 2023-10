Slowakischer Wahlsieger Fico mit Regierungsbildung beauftragt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der slowakische Wahlsieger Robert Fico hat das Mandat zur Bildung einer Regierung erteilt bekommen.

Für die Verhandlungen habe er nun zwei Wochen Zeit, sagte der linksnationale Politiker nach einem Treffen mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova am Montag. "Es wird nicht einfach sein, aber wir werden alles dafür tun, damit eine Regierung zustande kommt."

Der Ex-Ministerpräsident hatte mit prorussischen Tönen für seine Partei geworben und am Wochenende die Parlamentswahl gewonnen. Ficos Smer-Partei erzielte fast 23 Prozent und liegt damit vor der liberalen Partei Progressive Slowakei (PS) mit knapp 18 Prozent. Entscheidend für die Regierungsbildung könnte die mit etwa 15 Prozent drittplatzierte Partei HLAS werden, deren Vorsitzender Peter Pellegrini sich nicht auf mögliche Koalitionen festgelegt hat.

Während des Wahlkampfs hatte Fico die Sanktionen gegen Russland kritisiert und eine Annäherung an Moskau gefordert, sobald der Krieg in der Ukraine beendet ist. Er sprach sich gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew aus und erteilte auch einer baldigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine eine Absage. "Wir sind bereit, beim Wiederaufbau des Staates zu helfen, aber Sie kennen unsere Meinung zur Bewaffnung der Ukraine", sagte er am Wochenende. Noch vor wenigen Jahren galt die politische Karriere von Fico als beendet. Nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova war es damals zu Massenprotesten gegen die Regierung gekommen, Fico trat schließlich zurück.

In Brüssel wird befürchtet, dass das Nato-Land Slowakei unter Führung von Fico sich mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verbünden könnte. Das wiederum erhöht die Möglichkeit einer Konfrontation mit der EU über Rechtsstaatlichkeit, den Krieg in der Ukraine und Migrationsthemen. Allerdings ist offen, ob und wie Fico seine Aussagen aus dem Wahlkampf tatsächlich umsetzen wird. Sein Pragmatismus während drei früherer Amtszeiten, als er die Slowakei in den Euro führte und Auseinandersetzungen mit Partnern aus der EU und Nato weitgehend vermied, mildert einige Bedenken.

Der Vorsitzende der HLAS-Partei stellte am Sonntag klar, im Falle einer Koalition nicht drastisch vom Kurs der jetzigen Außen- und EU-Politik abweichen zu wollen. "Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass nichts Dramatisches passiert", sagte Pellegrini.

