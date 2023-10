US-Anleihen: Renditen steigen wieder an

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,42 Prozent auf 107,61 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 4,65 Prozent. Die Rendite lag damit knapp unter dem in der vergangenen Woche markierten Höchststand seit 2007 von 4,69 Prozent.

Im Handelsverlauf werden zum einen wichtige Konjunkturdaten erwartet. Das ISM-Institut veröffentlicht seine monatliche Umfrage unter Industrieunternehmen, die als guter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung angesehen wird. Bisher schlägt sich die US-Wirtschaft trotz stark gestiegener Zinsen und schwächelnder Weltwirtschaft recht gut. Von der vielfach befürchteten Rezession ist bisher nichts zu sehen.

Außerdem wird US-Notenbankchef Jerome Powell an einer öffentlichen Diskussionsrunde teilnehmen. Anleger warten gespannt auf Hinweise, wie es mit der Geldpolitik der Federal Reserve weitergehen könnte. Die Notenbank nähert sich dem Zinshöhepunkt, macht ihren Kurs aber von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Zuletzt haben zahlreiche Notenbanker die Möglichkeit noch höherer Leitzinsen ins Spiel gebracht./bgf/jsl/men