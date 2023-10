APPLE - Ein 250 $ Kursziel ist realistisch

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 171,890 $ (Nasdaq)

Anbei eine Übersicht der fünf größten europäischen (darunter ist kein deutsches!) und der fünf größten US-Unternehmen bzw. Aktien. Mit Größe ist hier die Marktkapitalisierung der Aktien gemeint, also der Wert an den Börsen. Die Musik spielt bei den US-Amerikanern. Ob das Ausdruck der Überlegenheit des knallharten Kapitalismus gegenüber der sozialen Marktwirtschaft ist ? Oder Ausdruck des US-amerikanischen Pragmatismus ? Oder eines besseren strategischen Denkens der Amerikaner ?

Wichtige börsenrelevante Termine findest Du im Wirtschaftskalender von stock3 bzw. stock3 Terminal und im Terminkalender der stock3 App.

Noch ein paar Worte zum Thema Saisonalität des US-Aktienmarkts:

Startet bald eine Jahresendrally ? Chart1: Sehr schöne Darstellung des saisonalen Trends innerjährlich im S&P500. Demnach entsteht statistisch gesehen im Oktoberverlauf ein Korrekturtief, dem eine Jahresendrally folgt. Auswertungszeitraum: 1950 bis 2022. Chart2: Saisonalerverlauf. Auswertungszeitraum: 1990 bis 2022. Hier ist die Sommerlochphase (Juli bis Oktober) negativer. Man sieht einen Abwärtsdrall der Korrekturphase. Andere Researchdienste rechnen bei der statistischen Erfassung Extremjahre heraus. Die Folge: Saisonale Charts verschiedener Anbeiter unterscheiden sich. Teilweise deutlich. Allerdings werden bei Goldman und Topdown die Besonderheiten von Vorwahljahren oder demokratischer/republikanischer Präsidentschaft oder 1. Amtszeit/2.Amtszeit nicht berücksichtigt. Dennoch interessant!

Du willst wie ein Profi an Kursbewegungen am US-Aktienmarkt partizipieren? Dann sieh Dir jetzt an, was unsere Experten handeln. stock3 Trademate liefert konkrete Trading-Ideen der Profis und erlaubt den Einblick in Musterdepots mit den unterschiedlichsten Strategien und Themen. Hier gibt es alle Infos zu stock3 Trademate!

Kommen wir jetzt zur technischen Besprechung von Apple:

Präsentiert wird hier eine fesselnde Prognoseskizze, ein Chart voller Dynamik und Aussicht auf lukrative Entwicklungen. Seit dem 5. Mai verzeichnet die Aktie einen regelkonformen charttechnischen Ausbruch aus der mittelfristigen Bullflagkorrektur, katapultiert sich förmlich nach oben auf 170 USD. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange – das mittelfristige Projektionsziel liegt bei beeindruckenden 250 USD. Die anfängliche Barriere bei 183 USD wurde erfolgreich überwunden, doch dann bremste ein Rückschlag nach der Quartalszahlenpräsentation am 3. August den Aufstieg aus. Earnings als Risk Event, ein bekanntes Spiel! Seit Anfang August pendelt sich der Aktienkurs nahe dieser Barriere ein. Seit vergangener Woche steht der Aktienkurs zudem auf dem roten EMA200 auf Wochenbasis, der derzeit bei 169,15 USD notiert und als Unterstßützung fungiert.

Mein Worst Case wäre jenes kurzfristiges Scenario einer zeitweisen Aufgabe des EMAs, später im Jahr aber zu einer Rückkehrbewegung wieder zurück darüber. Es gibt verschiedene Wege nach "Rom", dem Bereich von 250 USD.

Besucht mich gerne auf meinem Stock3 Terminal Desktop, mir folgen dort mittlerweile 75.800 Trader und lesen meine täglichen Markterörterungen und Tradinginformationen: https://terminal.stock3.com/#c/harald_weygand

Apple Inc. w

Apple Inc. w2

Wissenswertes rund um stock3

📱stock3 App

Ein wertvoller Begleiter für die Beobachtung der Märkte und den Handel unterwegs. Zwar ist stock3.com auch mobil hervorragend nutzbar, aber die App kann einiges, was die Webseite nicht kann. Hier geht es zur App-Übersichtsseite auf stock3. Direktlink Android Direktlink iOS.

💻stock3 Terminal

Das stock3 Terminal (früher: "Guidants") ist die ideale Ergänzung zu stock3.com und funktioniert auch sehr gut als eigenständige Plattform für personalisiertes Informieren, Analysieren und Traden. Das Terminal ist zur Benutzung im Browser gedacht und nicht für Smartphones geeignet (dafür nutzen Sie bitte unsere App!) Hier geht es zum stock3 Terminal.

📰Newsletter

Der stock3 Weekly erscheint jede Woche am Mittwoch, enthält auch Tipps für den Umgang mit stock3, App und Terminal. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)