DAX-FLASH: Weitere Verluste im Feiertagshandel erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag an seinen schwachen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 15 175 Punkte. Im Feiertagshandel am Tag der Deutschen Einheit steht damit wieder das Vorwochentief bei 15 138 Punkten im Fokus - das tiefste Niveau seit März.

An den Börsen in Tokio und Hongkong gab es am Morgen deutliche Verluste. Zurückgeführt wurde dies auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar. An der Wall Street selbst war es laut dem Experten Stephen Innes von SPI Asset Management wieder einmal zum Kampf "Wachstum vs Zinsen" gekommen.

Überraschend gute US-Einkaufsmanagerdaten hätten für die Konjunktur positive Signale gesendet, gleichzeitig aber die Zinssorgen wieder erhöht, so Innes. Letztlich schloss allerdings nur der Dow Jones Industrial im Minus, die Indizes der Technologiebörse Nasdaq zogen sogar recht deutlich an./ag/zb