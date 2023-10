dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Dienstag an seinen schwachen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 15 175 Punkte. Im Feiertagshandel am Tag der Deutschen Einheit steht damit wieder das Vorwochentief bei 15 138 Punkten im Fokus - das tiefste Niveau seit März. An den Börsen in Tokio und Hongkong gab es am Morgen deutliche Verluste. Zurückgeführt wurde dies auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar. Überraschend gute US-Einkaufsmanagerdaten sendeten für die Konjunktur positive Signale, erhöhten gleichzeitig aber die Zinssorgen.

USA: - DOW GIBT WEITER NACH - Am US-Aktienmarkt hat der Leitindex Dow Jones Industrial zum Monatsstart an seine jüngsten Verluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Geldpolitik lastete am Montag weiterhin die Furcht vor steigenden Zinsen auf dem Aktienmarkt. Denn die Stimmung in der Industrie hat sich im September überraschend stark aufgehellt. Dies könnte die Notenbank dazu veranlassen, im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen noch einmal nachzulegen. Indes herrschte Erleichterung, dass im letzten Moment eine Haushaltssperre abgewendet wurde. Der Dow verlor 0,22 Prozent auf 33 433,35 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Zinsen in den USA belastete auch in Asien die Märkte. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 1,7 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion gab im späten Handel um rund drei Prozent nach. Dort hatte der Handel am Vortag geruht. In China blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 15 247,21 -0,91% XDAX 15 212,36 -0,95% EuroSTOXX 50 4137,63 -0,89% Stoxx50 3886,47 -0,85% DJIA 33 433,35 -0,22% S&P 500 4288,39 0,01% NASDAQ 100 14 837,569 0,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,84 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0464 -0,13% USD/Yen 149,8840 0,02% Euro/Yen 156,8445 -0,11%

ROHÖL:

Brent 89,86 -0,85 USD WTI 88,19 -0,64 USD

