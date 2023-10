dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.10.2023 - 17.00 Uhr

EZB-Chefvolkswirt Lane sieht weiter Handlungsbedarf

VILNIUS - Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht den Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht als beendet an. Es sei noch Arbeit zu erledigen, um die Inflation nach unten zu drücken, sagte Philip Lane am Dienstag auf einer Veranstaltung in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Nach wie vor sei das angestrebte Inflationsziel nicht erreicht, und die Jahresrate liege weiter deutlich über der angestrebten Marke von mittelfristig zwei Prozent in der Eurozone.

Fed-Mitglied Mester spricht sich für weitere Zinserhöhung aus

CLEVELAND - Das Mitglied der US-Notenbank Fed, Loretta Mester, sieht die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende im Kampf gegen die hohe Inflation. "Ich fürchte, dass wir den Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben müssen", sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland in der Nacht zum Dienstag laut Redetext in Cleveland. Danach sollte das Zinsniveau für einige Zeit auf dem erhöhten Niveau gehalten werden, um die Inflation wieder zurück auf das von der Notenbank anvisierte Ziel von zwei Prozent zu drücken.

Türkei: Inflation erhöht Tempo und steigt über 60 Prozent

ANKARA - In der Türkei hat die Teuerung erneut Fahrt aufgenommen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im September um 61,5 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag in Ankara mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg im Schnitt in etwa erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 58,9 Prozent betragen und im Juli 47,8 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im September um 4,75 Prozent, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten fiel der Kurs der türkischen Lira auf ein Rekordtief zum US-Dollar.

Schweiz: Inflation steigt im September auf 1,7 Prozent

ZÜRICH - Die Teuerung in der Schweiz hat im September erstmals seit gut einem halben Jahr wieder leicht angezogen. Sie bewegt sich aber weiterhin im moderaten Bereich und hält sich im Rahmen der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angepeilten Bandbreite von 0 bis 2 Prozent.

Habeck: Unterstützung des Ostens ganz oben auf Tagesordnung

ESSEN - Wirtschaftsminister Robert Habeck hat zum Tag der Deutschen Einheit Investitionen in Ostdeutschland hervorgehoben. Im Moment seien dort mehr als 20 Großinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro anvisiert, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Gruppe (Dienstag) laut Vorabmeldung.

ROUNDUP/Rivalität mit China: EU-Kommission präsentiert Plan für Risikoanalyse

BRÜSSEL/STRASSBURG - Angesichts der wachsenden Rivalität mit China sollen in der EU vier sicherheitsrelevante Technologiebereiche bis Jahresende einer umfassenden Risikoanalyse unterzogen werden. Nach Angaben der Brüsseler Behörde vom Dienstag geht es um Technik und Wissen für Künstliche Intelligenz (KI) und moderne Halbleiterprodukte sowie um Bio- und Quantentechnologien.

