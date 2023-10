EU-Parlament stimmt für besseren Schutz von Arbeitern vor Asbest

STRASSBURG (dpa-AFX) - Arbeiter in der EU sollen künftig besser vor Asbest geschützt werden. Das EU-Parlament bestätigte am Dienstag Pläne für neue EU-Vorschriften, mit denen der Grenzwert der Konzentration von Asbestfasern, dem Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesetzt sein dürfen, auf ein Zehntel des bisher gültigen Wertes gesenkt wird. Dafür stimmten 614 Abgeordnete, 2 gegen das Vorhaben, 4 enthielten sich, wie das Parlament mitteilte. Die EU-Staaten wollen den neuen Vorgaben in knapp drei Wochen formell zustimmen.

Allein 2019 sind Angaben der EU-Kommission zufolge rund 70 000 Menschen in der EU wegen Asbestkontakt am Arbeitsplatz gestorben. Wenn das Vorhaben auch formal von den EU-Staaten abgenickt worden ist, haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Grenzwerte einzuführen. Nach sechs Jahren sollen zudem Regeln in Kraft treten, wonach genauere Messmethoden für die Asbestkonzentration am Arbeitsplatz eingeführt werden müssen.

In Deutschland wurden die Herstellung und die Verwendung von Asbest bereits 1993 verboten. Viele langlebige Asbestprodukte wie Bodenbeläge oder Dachplatten sind nach Angaben des Umweltbundesamtes aber noch immer in Häusern zu finden./mjm/DP/jha