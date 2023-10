GNW-Adhoc: Cell-Easy begrüßt Frau Gisele Deblandre, ehemals CSO bei MaSTherCell, als Chief Scientific Officer

^TOULOUSE, Frankreich, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cell-Easy, ein auf Zelltherapie spezialisiertes Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gibt mit Stolz die Ernennung von Frau Gisele Deblandre zum Chief Scientific Officer bekannt. Im Laufe der Jahre hat Cell-Easy die Herausforderungen erkannt, denen sich Biotechs bei der Überbrückung der Kluft zwischen Projekten im Frühstadium und der klinischen Entwicklung gegenübersehen. Während die führenden CDMOs ihre Kapazitäten betonen, hat Cell-Easy festgestellt, dass Biotechs auf der Suche nach Fähigkeiten sind. Daher brauchen Biotechs ein CDMO, die ihre wissenschaftliche Vision versteht und über die Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, Prozesse effizient zu skalieren und dabei Kosten und Zeitrahmen zu berücksichtigen. Um diese Nachfrage zu befriedigen, hat Cell-Easy in erheblichem Umfang in die Internalisierung von Analyseressourcen und die Zusammenstellung eines hochkarätigen wissenschaftlichen Teams investiert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung von Herstellungsverfahren und Analysemethoden für zellbasierte Therapien wird Gisele Deblandre eine zentrale Rolle bei der Förderung der wissenschaftlichen Initiativen von Cell-Easy und der Beschleunigung von Kundenprojekten spielen. Gisele Deblandre bringt einen ausgeprägten Hintergrund in der zellbasierten Produktentwicklung in GMP-Qualität im Bereich der Immunoonkologie mit, der verschiedene Zelltypen, einschließlich iPSCs, umfasst. Sie spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum von MaSTherCell und verwandelte das Unternehmen von einem Startup zu einem renommierten CDMO. Zuvor war sie CSO bei CELLBOX und Head of Science and Technology bei CATALENT Cell Therapy. Sie hat einen Doktortitel in Molekularer Zellbiologie von der Universität Brüssel in Belgien. Guillaume Costecalde, Mitbegründer und President von Cell-Easy, äußerte sich erfreut: ?Wir freuen uns, Frau Gisele Deblandre als Teil unseres Führungsteams an Bord zu haben. Cell-Easy hat sich zum Ziel gesetzt, die erste Wahl als CDMO- Partner für Biotech- und Pharmaunternehmen zu werden, die einen reibungslosen Übergang vom Konzeptnachweis zum klinischen Erfolg anstreben. Unsere konsequente Ausrichtung auf wissenschaftliche Exzellenz in der Zellentwicklung und GMP- Produktion ist entscheidend für einen schnellen Übergang zu ?First in Human"- Studien bei gleichzeitiger Wahrung der Kosteneffizienz und der Einhaltung von Zeitplänen. Die Expertise von Frau Deblandre auf dem Gebiet der Immunoonkologie stärkt unser Engagement, dieses Versprechen an alle unsere Partner zu erfüllen." Gisele Deblandre teilte mit: ?Ich bin begeistert, bei Cell-Easy einzusteigen, da unsere gemeinsame Vision über die bloße Erbringung von Dienstleistungen hinausgeht; wir wollen echte Partner für Biotech-Unternehmen in der Anfangsphase und größere Unternehmen sein, die ihre Produktion skalieren müssen. Ich konzentriere mich darauf, das Serviceportfolio von Cell-Easy zu erweitern und unseren kundenorientierten Ansatz zu stärken. Die wissenschaftliche Beratung von Biotechs, die effiziente Skalierung ihrer Prozesse unter Berücksichtigung ihrer Zeitpläne, Budgets und Verfahren ebnet zweifellos den Weg für den gemeinsamen Erfolg." Diese Ernennung ist ein bedeutender Meilenstein für Cell-Easy und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und Innovation bei zellbasierten Therapien. Das Unternehmen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und die Erfolge in der Zukunft. Über Cell-Easy Cell-Easy ist ein schnell wachsendes Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMO), das sich auf neuartige Zelltherapien spezialisiert hat. Das 2017 gegründete Unternehmen Cell-Easy engagiert sich nicht nur in der Entwicklung und Herstellung, sondern legt auch großen Wert auf regulatorische und analytische Aspekte. Cell-Easy bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, einschließlich Prozessentwicklung, Prozess-Scale-up, cGMP-Herstellung und analytische Unterstützung für Immunzellen (gentechnisch hergestellte CAR-, T-Zellen, -NK-Zellen und nicht gentechnisch hergestellte Zellen) sowie adulte Stammzellen (MSCs, iPSCs und Exosomen). Cell-Easy hat wichtige Meilensteine erreicht, wie z. B. das Vorantreiben von Programmen in die Phase II und Partnerschaften mit den 30 größten internationalen Pharmaunternehmen, während gleichzeitig Prozesse von autologen auf allogene Verfahren umgestellt wurden. Mit maßgeschneiderten CDMO- Lösungen ist Cell-Easy bestrebt, die Lücke zwischen F&E-Projekten und der klinischen Entwicklung effizient zu überbrücken und dabei sowohl Zeit als auch Kosten zu sparen. Entdecken Sie unser gesamtes Dienstleistungsangebot unter www.cell-easy.com (http://www.cell-easy.com/). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f704e14-1f84-41f5-9b5b- fde2831334c0 °