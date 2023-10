GNW-Adhoc: Stonebranch kündigt Stonebranch Online 2023 an: ein mehrwöchiges virtuelles Bildungsforum zum Thema IT-Automatisierung und -Orchestrierung

^ALPHARETTA, Georgia, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch kündigt Stonebranch Online 2023 an: ein mehrwöchiges virtuelles Bildungsforum zum Thema IT-Automatisierung und -Orchestrierung 11 Live-Sitzungen zu Themen wie Beobachtbarkeit, Self-Service-Automatisierung, Infrastrukturmodernisierung, hybride IT-Orchestrierung, Datenpipeline- Orchestrierung, Jobs-as-code und mehr ALPHARETTA, Georgia, 3. Oktober 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute Stonebranch Online 2023 angekündigt, ein mehrwöchiges virtuelles Bildungsforum mit 11 Live-Webinaren, das vom 4. Oktober bis zum 2. November 2023 stattfindet. Die Stonebranch Online 2023 bietet Vorträge von führenden Branchenanalysten sowie von Experten, Kunden und Partnern von Stonebranch zu Themen der IT- Automatisierung. Diese Themen reichen von der fortschreitenden Entwicklung der IT-Automatisierung bis hin zu ihren Auswirkungen auf erfolgreiche digitale Transformationen. Zu den Höhepunkten der Sitzungen gehören: * Enterprise Management Associates (EMA) Branchenanalyse: Der Übergang von der Automatisierung zur Orchestrierung * Roche Erfolgsgeschichte: Wie man mit einem SOAP die Vorteile von SAP voll ausschöpfen kann * Colgate Erfolgsgeschichte: Cloud-First SaaS-Ansatz zur Orchestrierung * Radiant Advisors & Achmea Erfolgsgeschichte: Beschleunigung von MLOps mit Data Pipeline Orchestration * Coop & VIP Erfolgsgeschichte: Die vielen Arten der Self-Service- Automatisierung * Heirloom Computing Partner-Fokus: Modernisierung von Mainframes in die Cloud ?Stonebranch Online 2023 ist unsere wichtigste Veranstaltung für Technologieexperten, und wir freuen uns, eine breite Palette von Sitzungen zu den neuesten Trends und bewährten Automatisierungsverfahren anbieten zu können", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. ?Diese Veranstaltung ist ein Muss für jeden, der sein Universum orchestrieren möchte, einschließlich Cloud-Teams, Entwickler, IT-Operations, Datenteams und Plattform-Ops-Profis." Um sich für Stonebranch Online 2023 zu registrieren, besuchen Sie bitte https://www.stonebranch.com/about/events. Über Stonebranch Stonebranch (https://www.stonebranch.com/) entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie. °