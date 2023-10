Aktien New York: Gemischte Signale aus US-Wirtschaft - Techsektor noch im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten haben am Mittwoch die Katerstimmung an den US-Börsen zumindest im stark kreditabhängigen Technologiesektor etwas vertrieben und die Zinsangst anfangs gedämpft. Allzu lange hielt dieser Effekt nicht an, weil anschließend weitere US-Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausfielen.

Der technologielastige Nasdaq 100 verringerte daher sein Plus auf zuletzt noch 0,46 Prozent auf 14 632,83 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 32 933,77 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 4230,83 Punkte zu./ajx/he